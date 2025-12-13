Ročná diaľničná za polovičnú cenu? Nemysliteľné sa stalo skutočnosťou: Predával ju známy reťazec, TOTO je dôvod

BERN - Kým Slováci už rok kupujú výrazne drahšiu ročnú diaľničnú známku, ktorá na prelome rokov 2024 a 2025 zdražela o 30 eur zo 60 na 90 eur, v jednej krajine tento problém nemusia vôbec riešiť. Ba čo viac, známy obchodný reťazec pnúka obyvateľom krajiny ročnú diaľničnú známku o polovicu lacnejšiu, ako je bežné. Musia pritom splniť jednu podmienku.
Známy obchodný reťazec Lidl spustil 1. decembra kampaň, vďaka ktorej všetci verní zákazníci, ktorý používajú ich vernostný program, mohli zakúpiť vďaka adventnému kalendáru ročnú diaľničnú švajčiarsku známku za mimoriadne výhodnú cenu. Kým ročná vineta vo Švajčiarsku stojí 40 frankov, čo je v prepočte asi 42 eur, počas akcie si ju Švajčiari mohli kúpiť za 19,90 frankov, v prepočte za necelých 21 eur.
Tí, ktorí akciu zmeškali, mohli si známku kúpiť ešte 2. a 3. decembra za 23,90 frankov, teda 25,5 eura. Tí, ktorí nevyužívajú vernostný program obchodu, si diaľničnú známku mohli kúpiť za 29,90 frankov, teda 32 eur. Ide pritom o najnižšie ceny, aké boli motoristom poskytnuté v maloobchode. Upozornil na to Presseportal. Podmienkou na získanie výhodnej ponuky bol nákup v hodnote aspoň 70 CHF (v prepočte 75 eur).
„Pre mnohých Švajčiarov je kúpa novej diaľničnej známky každoročným rituálom. S touto cenovou výhodou v Lidli chceme proaktívne pôsobiť proti inflácii a poskytnúť našim zákazníkom hmatateľnú úľavu,“ hovorí Bram Van der Valk, vedúci oddelenia vzťahov so zákazníkmi v Lidl Švajčiarsko. „Táto akcia slúži aj ako poďakovanie našim verným zákazníkom Lidl Plus a potvrdzuje našu úlohu jasného cenového lídra vo švajčiarskom maloobchodnom sektore,“ dodal.
A čo Slovensko?
Na Slovensku v súčasnosti platíme za ročnú diaľničnú známku raz toľko, čo Švajčiari. Od 1.1.2025 z dôvodu prvého balíka konsolidácie stúpla cena zo 60 na 90 eur. Môžu sa však tešiť v budúcnosti na obdobnú akciu aj slovenskí motoristi? Aj keď by sa zrejme mnohí potešili, reťazec deklaroval, že obdobnú akciu zatiaľ nezvažujú. „V minulosti mohli naši zákazníci získať zľavy na pohonné hmoty alebo sa zapojiť do súťaže o automobily. Podobnú ponuku ako Lidl Švajčiarsko aktuálne nezvažujeme,“ uviedla pre portál tvnoviny.sk hovorkyňa spoločnosti Adriana Maštalircová.