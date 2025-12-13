Sobota13. december 2025, meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava

Irán zadržal 18 členov posádky tankera: Prevážali až 6 miliónov litrov pašovaného paliva

TEHERÁN - Iránske úrady zadržali 18 členov posádky zahraničného tankera, ktorý v piatok zaistili v Ománskom zálive a ktorý podľa nich prevážal šesť miliónov litrov pašovaného paliva. V sobotu o tom informovali iránske médiá s odvolaním sa na súdne orgány v provincii Hormozgán. Upozornila na to agentúra Reuters.

Medzi zadržanými je aj kapitán tankera. Tlačová agentúra Fars uviedla, že posádka pochádzala z Indie, Srí Lanky a Bangladéša. Podľa iránskych úradov tanker porušil viacero predpisov, vrátane „ignorovania príkazov na zastavenie, pokusu o útek (a) chýbajúcich navigačných a nákladných dokumentov“. Tento prípad nie je ojedinelý, keďže Irán dlhodobo bojuje proti pašovaniu paliva po súši aj po mori do susedných krajín a štátov Perzského zálivu.

