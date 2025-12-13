Šokujúca premena slovenského herca: Pred pár rokmi bol SEXI a teraz... Veď je z neho VIKING!

BRATISLAVA - Úspešný slovenský herec Marián Mitaš (45) prešiel výraznou vizuálnou premenou. Známy umelec, ktorý má na konte množstvo filmových, seriálových aj divadelných úloh, má úplne nový imidž pripomínajúci moderného vikingského bojovníka.
Marián Mitaš patrí medzi úspešných slovenských hercov súčasnosti. K herectvu inklinoval už od mladého veku, a preto bolo pre neho prirodzeným krokom rozhodnutie študovať na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoje herecké vzdelanie začal v ročníku pod vedením hereckých legiend Martina Hubu a Emílie Vášáryovej. Neskôr sa rozhodol prestúpiť na odbor bábkohereckej tvorby. Počas svojej kariéry si vybudoval bohatú filmovú aj seriálovú filmografiu.
Diváci ho môžu poznať z úspešných projektov ako Vojna policajtov, Nemocnica, Lásky v Istanbule či populárny kriminálny seriál Kriminálka Kraj. Jeho herecké výkony sú oceňované pre prirodzenosť, presvedčivosť a výraznú charizmu. Marián Mitaš však nie je len televíznym a filmovým hercom. Významnú časť jeho umeleckej tvorby tvorí aj divadlo, kde pravidelne vystupuje na javisku a potvrdzuje svoju všestrannosť.
Jedným z predstavení, v ktorom účinkuje, je inscenácia s provokatívnym názvom 69 lepších vecí ako sex. Práve toto predstavenie si nedávno nenechala ujsť ani bývalá moderátorka Kristína Kormúthová, ktorá sa o svoj zážitok podelila so sledovateľmi na sociálnej sieti Instagram. Na svojom profile zverejnila video z kľanačky, na ktorom sa objavil aj spomínaný herec. Mnohí diváci by ho však na prvý pohľad len ťažko spoznali.
Marián Mitaš je totiž výrazne zmenený – nechal si narásť hustú bradu aj dlhšie vlasy a jeho nový imidž pôsobí drsnejšie než zvyčajne. S touto vizážou pripomína skôr novodobého vikingského bojovníka než charizmatického herca, na akého sú diváci zvyknutí. Zatiaľ nie je celkom jasné, či ide o premyslenú premenu kvôli novej hereckej úlohe, alebo sa herec jednoducho rozhodol pre osobnú zmenu vzhľadu. FOTO ako teraz vyzerá nájdete v galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%