Nebeská šou nad Slovenskom: Posledný SUPERSPLN roka je TU! Bude viditeľný celé hodiny

BRATISLAVA - Na nočnej oblohe sa chystá úkaz, ktorý sa tento rok už nezopakuje. Prichádza posledný superspln roka, prezývaný Zimný mesiac. Jasný, veľký a mimoriadne dobre viditeľný. A keďže december prináša dlhé noci, Mesiac si užijeme dlhšie ako zvyčajne. Stačí sa pozrieť hore!
Vo štvrtok 4. decembra a v noci na piatok 5. decembra 2025 nás čaká rozlúčka so supermesiacmi v tomto roku. Studený alebo Zimný mesiac bude jasnejší a o niečo väčší ako pri bežnom splne, keďže sa v tomto čase nachádza bližšie k Zemi. Astronomický spln nastane krátko po polnoci, no pozorovať ho budeme môcť už vo štvrtok popoludní a zostane s nami až do svitania.
Ideálne podmienky na pozorovanie
December prináša krátke dni a veľmi dlhé noci, čo vytvára ideálne podmienky na pozorovanie nočnej oblohy. Navyše, tento spln vystúpi mimoriadne vysoko nad horizont, takže na jeho sledovanie nebudeme potrebovať čistý výhľad ani horské prostredie. Jasne ho uvidíme aj medzi budovami či pouličnými lampami, postačí sa pozrieť oblohou smerom nahor.
Ako informuje na svojom webe BBC, za jeho vysoké postavenie môže sklon Zeme a poloha Slnka. V zime je Slnko nízko, a preto Mesiac v období splnu vystúpi presne opačným smerom, veľmi vysoko. Práve preto patria zimné splny k najlepšie pozorovateľným v roku.
Nezvyčajne veľký Mesiac
Zimný mesiac bude zároveň tretím a posledným supersplnom roka 2025. O supersplne hovoríme vtedy, keď sa Mesiac nachádza na svojej eliptickej dráhe v perigeu, teda najbližšie k našej planéte. Rozdiel vo veľkosti síce nie je voľným okom dramatický, ale jeho žiara bude výraznejšia a pozorovatelia aj fotografi si prídu na svoje.
Ak budete Mesiac sledovať pri horizonte, môže sa vám zdať nezvyčajne veľký. Tento efekt však nesúvisí iba so supersplnom, ide o tzv. mesačnú ilúziu. Náš mozog porovnáva veľkosť Mesiaca s domami či stromami v popredí, vďaka čomu pôsobí väčší. Zároveň sa môže sfarbiť do žltých, oranžových až červených odtieňov, keďže jeho svetlo pri prechode atmosférou stráca chladnejšie farby spektra.
Fanúšikov astronómie poteší aj jedna bonusová lahôdka. Ak sa pozriete na oblohu už v stredu večer 3. decembra, Mesiac bude prechádzať veľmi blízko hviezdneho zhluku Plejád. Cez ďalekohľad alebo výkonný zoom sa dá sledovať, ako hviezdy postupne miznú za mesačným okrajom. Ide o pomerne zriedkavý a veľmi pôsobivý úkaz.