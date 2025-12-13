Rimavská Sobota v šoku: Na pohreb emeritného biskupa prišiel aj nečakaný hosť! Ulice strážili policajti

RIMAVSKÁ SOBOTA - Bola to udalosť, akú Rimavská Sobota už dlho nezažila. Reč je o pohrebe emeritného biskupa reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Gézu Erdélyiho, ktorý slúžil práve v Rimavskej Sobote. Na pohreb okrem slovenských veriacich však prišiel aj hosť, ktorého nik nečakal. A to v sprievode ochranky a polície, ktorá uzavrela ulice.
Géza Erdélyi bol emeritným biskupom reformovanej kresťanskej cirkvi, pôsobil najmä na gemeri. Zomrel ešte 4. decembra vo veku 89 rokov. Pohreb mal až teraz - v piatok 12. decembra v Rimavskej Sobote. S významným predstaviteľom cirkvi, ktorých volajú aj kalvíni, sa prišli rozlúčiť stovky ľudí. Ba čo viac, na pohreb prišiel aj nečakaný hosť - maďarský premiér Viktor Orbán, o ktorom je známe, že tiež patrí medzi kalvínov. Z fotografii, ktoré zverejnil na sociálnej sieti je zrejmé, že na pohrebe boli množstvo ľudí, chrám bol totiž plný. "Pred Pánom niet odchodu, iba nájdenia domova. Sväté písmo učí, že život spravodlivého človeka sa nekončí pozemskými rozlúčkami. Vážený pán biskup, ďakujem za vašu službu, bolo mi cťou s vami bojovať. Odpočívajte v pokoji!" napísal na sociálnej sieti maďarský premiér. Do kostola prišiel v sprievode ochranky, s bielou ružou v ruke.
Orbán sa k veriacim prihovoril aj na omši počas pohrebu. Erdélyi sa podľa Orbána v ťažkých časoch zmeny režimu postavil do čela Maďarov žijúcich na Slovensku a nielenže obnovil kostoly a školy, ale po desaťročiach komunizmu obnovil aj sebavedomie maďarskej menšiny na Slovensku. Erdélyi patril do skupiny ľudí, ktorej členovia vždy vedeli, že viera je aj vecou národa, vyhlásil maďarský premiér na rozlúčke s biskupom. Na pohrebe sa zúčastnili vysokopostavení predstavitelia cirkvi i politického života z viacerých krajín.
Z dôvodu očakávaného vysokého záujmu zo strany veriacich kalvínov sa mesto rozhodlo prijať viaceré bezpečnostné opatrenia. Zrušiť museli piatkový predvianočný jarmok, polícia uzavrela aj viaceré ulice - napríklad Hlavné námestie, Námestie SNP, ale aj Jánošíkovu, Jesenského či Cintorínsku ulicu. Na bezpečnostné opatrenia upozornila na sociálnej sieti aj banskobystrická polícia. "Ide o ohlásenú delegáciu v Rimavskej Sobote, ktorej súčasťou má byť aj jeden z najvyšších ústavných činiteľov Maďarskej republiky. Polícia v Banskobystrickom kraji prijala v tejto súvislosti potrebné bezpečnostné opatrenia. Počas prítomnosti uvedenej delegácie budú aj naši policajti dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok. Súčasťou pripravovaných bezpečnostných opatrení je aj obmedzenie v doprave v meste Rimavská Sobota. Žiadame preto všetkých vodičov, aby počas týchto obmedzení rešpektovali pokyny polície," uviedli.