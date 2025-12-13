ZOMREL oscarový filmový producent: Jeho pohreb sa bude vysielať NAŽIVO!

BAZILEJ - Vo veku 98 rokov zomrel v Jeruzaleme švajčiarsky filmový producent Artur Cohn, viacnásobný držiteľ prestížnej filmovej ceny Oscar. Po rozhovore s jeho rodinou to v piatok uviedol švajčiarsky novinár a producent Yves Kugelmann, šéfredaktor židovských novín Tachles, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Samotný Kugelmann bol podľa vlastných slov začiatkom tohto týždňa ešte v Jeruzaleme, s Cohnom sa však už nemohol osobne stretnúť. Oznámenie o Cohnovom úmrtí zaslal prostredníctvom e-mailu aj jeho dlhoročný spolupracovník Pierre Rothschild, píše DPA.
Cohn získal Oscary spolu s ďalšími nominovanými za dovedna tri dokumentárne filmy vrátane snímky „One day in September“ z roku 2000 o útoku palestínskej teroristickej organizácie na izraelský tím na olympijských hrách v Mníchove v roku 1972.
V roku 1962 ho ocenili za film „Sky Above and Mud Beneath“ o bývalej holandskej kolónii v juhovýchodnej Ázii. V roku 1991 následne získal Oscara za film „Americký sen“, ktorý pojednáva o pracovnom boji amerických továrenských robotníkov v 50. rokoch 20. storočia.
Pohreb sa má konať v sobotu večer a bude vysielaný naživo na na kanáli na platforme YouTube, uvádza sa v oznámení. Cohn žil niekoľko rokov so svojím synom, hercom Emanuelom Cohnom, v Jeruzaleme. Predtým desaťročia pracoval vo švajčiarskom Bazileji. Podľa syna ešte vlani pracoval na novom filmovom projekte, dodáva DPA.