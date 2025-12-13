Herečka Zuzana Kocúriková smúti: Zomrel jej manžel, významný režisér Peter Mikulík (†84)

BRATISLAVA - Dnes nadránom vo veku 84 rokov zomrel herec, režisér a pedagóg Peter Mikulík.
Peter Mikulík (†84), brat slávneho slovenského herca Pavla Mikulíka a manžel herečky Zuzany Kocúrikovej, odišiel dnes nadránom vo veku 84 rokov, informuje STVR na svojom Facebooku.
Režisér stál za legendárnym historickým seriálom Štúrovci, ale podpísal sa aj pod známu reláciu Ktosi je za dverami, v ktorej excelovali Július Satinský a Milan Lasica.
Peter Mikulík patril medzi najznámejších a najrešpektovanejších divadelných a televíznych režisérov. Pod jeho vedením vznikli desiatky inscenácií a hier v Slovenskom národnom divadle či v Slovenskej televízii. Bol aj dvorným režisérom dvojice Satinský – Lasica a pôsobil ako pedagóg na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU).
Peter Mikulík sa narodil 10. júna 1941 v Trenčíne, bol otcom speváčky a herečky Kataríny Hasprovej, ktorá vyštudovala dramaturgiu. Jeho brat Pavol Mikulík zomrel v roku 2007.