Lekár úprimne PREHOVORIL: Alkohol ho zničil! TOTO sú 3 skupiny ľudí, ktoré by NIKDY NEMALI PIŤ

VEĽKÁ BRITÁNIA - Bývalý účastník Love Island a popularizátor duševného zdravia Dr. Alex George zdieľa svoju trojročnú skúsenosť s triezvosťou po tom, čo ho alkohol doviedol na úplné dno po tragickej strate brata. Vo svojom najnovšom videu upozorňuje na tri skupiny ľudí, pre ktorých je pitie obzvlášť rizikové a vysvetľuje, prečo je abstinencia tou najlepšou voľbou.
YouTuber, známy aj zo show Love Island, prestal piť v okamihu, keď to začalo ovplyvňovať jeho duševné zdravie. V nedávnom videu Dr. George hovorí, že všetko sa zrútilo v roku 2022, keď po smrti svojho mladšieho brata narazil na úplné dno. „Pamätám si, ako som sedel v kresle u holiča, pozeral sa do zrkadla a hovoril si: nemôžem takto pokračovať,“ priznal. „Na začiatku to bolo také, že som úplne na dne. Neskutočne bojujem. Musím prestať.“
Ako informuje portál LadBible.com, uvedomil si, že má 127 kilogramov a celý jeho život bol jeden veľký chaos. „Nakoniec som musel urobiť ťažké rozhodnutie, nechcem to už robiť a je čas na zmenu.“ Poradca duševného zdravia, ktorý sa o rady týkajúce sa alkoholovej abstinencie, delí aj na sociálnych sieťach, prezradil, ktoré tri skupiny ľudí by nemali s alkoholom vôbec začínať.
1. Ľudia, ktorí nedokážu dosahovať svoje ciele
„Ak ste v živote uviazli, ak ste nedosiahli svoj sen alebo máte pocit, že nie ste tam, kde chcete byť, tak ste jednou z týchto skupín,“ vysvetlil.
2. Ľudia s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)
ADHD je neurovývinová porucha, ktorá často spôsobuje problémy s koncentráciou, vysokú úroveň energie a zabúdanie. Symptómy sa zvyčajne prejavujú už v detstve. „Ak máte ADHD, povedal by som, že alkohol nie je pre vás,“ pokračoval Dr. George.
3. Ľudia, ktorí bojujú s náladami
„Každý, kto bojuje s náladami, by sa mal alkoholu určite vyhýbať,“ povedal. „Ja mám ADHD a určite mám problémy s náladou. Takže nedáva zmysel nalievať do seba niečo, čo minimálne dva z týchto troch problémov ešte zhorší.“
Dr. George priznal, že sa najviac obával toho, že ak skončí s pitím, príde o svoj spoločenský život. „Naozaj som sa bál, že môj život bude horší, keď prestanem piť, namiesto toho, aby som niečo získal. Mal som pocit: no dobre, ale ak prestanem piť, ako sa budem socializovať? Ako sa budem zabávať? Kto vlastne som? Ak vylúčite alkohol a zároveň sa vzďaľujete ľuďom či koníčkom, musíte si to uvedomiť. Prestať piť by vás nemalo izolovať. To nie je jeho účel.“