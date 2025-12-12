Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

PARÍŽ - Manželia z francúzskych Álp predstavili svojmu sibírskemu kocúrovi zimnú nádielku. Namiesto radosti však nastala nečakaná reakcia, ktorá rozosmiala internet.

„Prepáčte, pane. Som bytová mačka,“ opisuje Jayne Hilditchová príspevok, v ktorom dokumentuje prvý kontakt deväťročného kocúrika Sergeja so snehom. Pre Newsweek uviedla, že si ho s manželom adoptovali v apríli. Keďže toto je jeho prvá zima u nich doma, domnievali sa, že si hranie v snehu zamiluje.

Sneh nebol jeho obľúbená vec

„Otvorili sme terasové dvere, aby mohol vyjsť von, ale úplne to ignoroval. Preto ho môj manžel zobral na ruky, aby zistil, či ho sneh nebude lákať, keď bude bližšie. Ale vôbec o to nestál. Otočil sa a pobral sa dnu, rovno k miestu, kde je najteplejšie podlahové kúrenie! Keďže sneh nemá rád, bolo to prvý a aj posledný raz, čo sme sa mu ho snažili predstaviť!“ Podľa Hilditchovej je Sergej veľmi jemný a láskavý kocúr, ktorý najradšej spí na kolenách svojich majiteľov alebo sa necháva česať.

Dráma v banke! Všetci čakali ozbrojeného páchateľa… vo dverách stál NAŠTVANÝ KOCÚR! Prečítajte si tiež

Dráma v banke! Všetci čakali ozbrojeného páchateľa… vo dverách stál NAŠTVANÝ KOCÚR!

„Za posledných pár mesiacov sme ho dokonca trochu vycvičili a teraz nám ponúkne labku, presne ako pes,“ povedala. Sibírske, mainské mývalie a nórske lesné mačky patria medzi domáce plemená, ktoré majú radi sneh. Ešte to však neznamená, že musia mať bielu nádielku vždy v obľube. Aj keď môžu mať niektoré plemená prirodzene bližšie k snehu a chladnému počasiu, napokon to vždy závisí od konkrétnej mačky a jej povahy.

Viac o téme: SnehKocúrReakciaFrancúzske Alpy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia
Zaujímavosti
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril:
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril: SMRŤ nie je koniec! Jeho teória vás prinúti prehodnotiť realitu
Zaujímavosti
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?
Zaujímavosti
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené:
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: NEtolerujeme agresívne správanie voči ženám
Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: NEtolerujeme agresívne správanie voči ženám
Správy
Vondráčková o SVOJEJ vianočnej rozprávke: Keď Šílene smutnú princeznú pozerá dnes… Jedna vec ju teší!
Vondráčková o SVOJEJ vianočnej rozprávke: Keď Šílene smutnú princeznú pozerá dnes… Jedna vec ju teší!
Prominenti
Tlačová konferencia Hnutia Slovensko na tému: Zbabraná energopomoc
Tlačová konferencia Hnutia Slovensko na tému: Zbabraná energopomoc
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Kuriérska spoločnosť hlási
AKTUÁLNE Kuriérska spoločnosť hlási plošný výpadok systémov! Zásielky nemusia doraziť načas!
Domáce
Hrozivý incident v Bratislave:
Hrozivý incident v Bratislave: Pyrotechnika explodovala v rukách 14-ročného chlapca!
Domáce
Ilustračné foto
PRVÉ REAKCIE opozície na prelomenie veta prezidenta: Nedovolil si to ani Mečiar, zaznelo! Chystajú sa protesty
Domáce
AKTUÁLNE ŠOK V NEMOCNICI Mŕtve telo našli priamo pred vchodom: Lekár nevylúčil cudzie zavinenie
AKTUÁLNE ŠOK V NEMOCNICI Mŕtve telo našli priamo pred vchodom: Lekár nevylúčil cudzie zavinenie
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Chorvátsko pripravuje návrh zákona o elektronickom registri voličov
Zahraničné
Na snímke auto sa
Pre povodne v štáte Washington evakuovali desiatky tisíc ľudí
Zahraničné
Ilustračné foto
Počet obyvateľov Českej republiky za prvých deväť mesiacov roka klesol o vyše 12-tisíc
Zahraničné
Ilustračné foto
Kosovo začalo prijímať ilegálnych migrantov deportovaných zo Spojených štátov
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Belohorcová s dcérou
Belohorcová v smútku: Zomrel člen rodiny... Vlasta opäť chýbal! Tvrdý odkaz manželovi
Domáci prominenti
Bruce Willis, Emma Heming
ŠOKUJÚCE SLOVÁ manželky chorého Brucea Willisa: Po smrti herca daruje jeho MOZOG na výskum!
Zahraniční prominenti
Boj o dedičstvo po
Boj o dedičstvo po Patejdlovi (†68)! Vdova Miluša v slzách: Špinavá hra
Domáci prominenti
Foto vnútri Čo sa mu stalo?!
Čo sa mu stalo?! Slávny herec na červenom koberci... S ROZBITÝM nosom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Porovnali sme ceny v
Porovnali sme ceny v Bratislave, Brne a Schloss Hofe: Kde sa vám vianočné trhy najviac oplatia?
dromedar.sk
Internet má nového miláčika:
Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!
Zaujímavosti
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril:
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril: SMRŤ nie je koniec! Jeho teória vás prinúti prehodnotiť realitu
Zaujímavosti
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce

Ekonomika

Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Rady a tipy
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy

Šport

Toto hádam nemyslia vážne: Český hokej prišiel s mimoriadne kontroverzným rozhodnutím
Toto hádam nemyslia vážne: Český hokej prišiel s mimoriadne kontroverzným rozhodnutím
Česko
Fiasko, po ktorom si každý musí siahnuť do svedomia: Český zástupca zažil hanbu na pôde trpaslíka
Fiasko, po ktorom si každý musí siahnuť do svedomia: Český zástupca zažil hanbu na pôde trpaslíka
Konferenčná liga
Neuveriteľné, neskutočné, famózne! 41-ročná Vonnová vyhrala zjazd, triumf po dlhých rokoch
Neuveriteľné, neskutočné, famózne! 41-ročná Vonnová vyhrala zjazd, triumf po dlhých rokoch
Lyžovanie
Najhoršia kríza od mája 2024: Weiss po prehre v Skopje pomenoval hlavný problém Slovana
Najhoršia kríza od mája 2024: Weiss po prehre v Skopje pomenoval hlavný problém Slovana
Konferenčná liga

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Rady, tipy a triky
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Pracovné prostredie
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie

Technológie

POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Bezpečnosť
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Bezpečnosť
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Xiaomi
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
Veda a výskum

Bývanie

Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?

Pre kutilov

Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jennifer Lopez prezradila svoj sviatočný rituál: Fanúšikovia sú prekvapení, že je taký jednoduchý
Zahraničné celebrity
Jennifer Lopez prezradila svoj sviatočný rituál: Fanúšikovia sú prekvapení, že je taký jednoduchý
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Kuriérska spoločnosť hlási
Domáce
AKTUÁLNE Kuriérska spoločnosť hlási plošný výpadok systémov! Zásielky nemusia doraziť načas!
Hrozivý incident v Bratislave:
Domáce
Hrozivý incident v Bratislave: Pyrotechnika explodovala v rukách 14-ročného chlapca!
Michal Šimečka
Domáce
Šimečka sa po bujarej noci v parlamente rozohnil: V parlamente sa vraj chľastalo! Alkohol cítil z viacerých
Nepochopiteľné zlyhanie: Za smrť
Domáce
Nepochopiteľné zlyhanie: Za smrť Sebastiánka (†3) môžu zdravotníci z nitrianskej nemocnice, dnes by mal 12 rokov

Ďalšie zo Zoznamu