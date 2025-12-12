Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!

PARÍŽ - Manželia z francúzskych Álp predstavili svojmu sibírskemu kocúrovi zimnú nádielku. Namiesto radosti však nastala nečakaná reakcia, ktorá rozosmiala internet.
„Prepáčte, pane. Som bytová mačka,“ opisuje Jayne Hilditchová príspevok, v ktorom dokumentuje prvý kontakt deväťročného kocúrika Sergeja so snehom. Pre Newsweek uviedla, že si ho s manželom adoptovali v apríli. Keďže toto je jeho prvá zima u nich doma, domnievali sa, že si hranie v snehu zamiluje.
Sneh nebol jeho obľúbená vec
„Otvorili sme terasové dvere, aby mohol vyjsť von, ale úplne to ignoroval. Preto ho môj manžel zobral na ruky, aby zistil, či ho sneh nebude lákať, keď bude bližšie. Ale vôbec o to nestál. Otočil sa a pobral sa dnu, rovno k miestu, kde je najteplejšie podlahové kúrenie! Keďže sneh nemá rád, bolo to prvý a aj posledný raz, čo sme sa mu ho snažili predstaviť!“ Podľa Hilditchovej je Sergej veľmi jemný a láskavý kocúr, ktorý najradšej spí na kolenách svojich majiteľov alebo sa necháva česať.
„Za posledných pár mesiacov sme ho dokonca trochu vycvičili a teraz nám ponúkne labku, presne ako pes,“ povedala. Sibírske, mainské mývalie a nórske lesné mačky patria medzi domáce plemená, ktoré majú radi sneh. Ešte to však neznamená, že musia mať bielu nádielku vždy v obľube. Aj keď môžu mať niektoré plemená prirodzene bližšie k snehu a chladnému počasiu, napokon to vždy závisí od konkrétnej mačky a jej povahy.