MIMORIADNE Krvavý masaker: Zákerný letecký útok na nemocnicu! Hlásia desiatky mŕtvych

RANGÚN - Viac ako 30 ľudí zahynulo a vyše 60 ďalších utrpelo zranenia pri nálete mjanmarskej junty na nemocnicu v meste Mrauk-U, oznámil vo štvrtok humanitárny pracovník, ktorý bol na mieste útoku. Informuje správa agentúry AFP.
Spomínaný pracovník opísal situáciu po stredajšom útoku ako veľmi zlú. „Zatiaľ môžeme potvrdiť 31 úmrtí a myslíme, že ich bude viac. Taktiež je 68 zranených a bude ich viac a viac,“ povedal. AFP tvrdí, že v noci na štvrtok bolo pred nemocnicou najmenej 20 zakrytých tiel."Situácia je otrasná," povedal AFP Wei Hun Aun, keď popisoval nočné údery na nemocnicu v starobylom meste Myauk v Arakanskom štáte.
Junta sa k tomuto útoku dosiaľ nevyjadrila
Junta sa k tomuto útoku dosiaľ nevyjadrila. Mjanmarská armáda prevzala moc po prevrate v roku 2021, ktorý vyvolal občiansku vojnu, a svoje letecké útoky z roka na rok zintenzívňuje. Napriek tomu však armáda naplánovala na 28. decembra voľby - prvé od spomínaného prevratu. Junta chce, aby sa uskutočnili vo viac ako 300 okrskoch vrátane oblastí pod kontrolou opozičných skupín. Povstalci sa zaviazali, že na územiach pod ich kontrolou, ktoré sa junta usiluje získať, zablokujú hlasovanie. Kritici upozorňujú, že voľby organizované vládnucou vojenskou juntou budú iba fraškou.
Vrchný veliteľ barmskej armády Min Aun Hlain sa chopil moci 1. februára 2021, keď vojaci zvrhli demokraticky zvolenú vládu vedenú nositeľkou Nobelovej ceny za mier Do Aun Schan Su Ťij z Národnej ligy pre demokraciu (NLD). Junta puč zdôvodnila údajnými podvodmi pri voľbách z novembra 2020, ktoré drvivo vyhrala NLD.Prevrat znamenal koniec desaťročia reforiem a ekonomického rastu v krajine a vyvolal pokojné demonštrácie, ktoré junta potlačila silou. Mimovládna organizácia tvrdí, že od násilného prevzatia moci v krajine zomrelo zhruba 7200 ľudí a ďalších viac ako 29.000 bolo zatknutých.
Barmu čakajú 28. decembra voľby
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v správe zverejnenej v septembri uviedol, že Mjanmarsko je vystavené zhoršujúcej sa humanitárnej kríze, a to najmä v štáte Rakhine, kde je sústredená moslimská etnická menšina Rohingov. Vo svojej správe poukázal na „zintenzívnenie zabíjania, mučenia, vyhladzovanie dedín a násilné masové vysídľovanie“.Barmu čakajú 28. decembra voľby, ktorých dôveryhodnosť kritici spochybňujú a očakávajú, že junta zostane pri moci prostredníctvom svojich zástupcov. Opozičné strany totiž boli rozpustené, pretože sa údajne nezaregistrovali, a väčšina opozičných lídrov je vo väzení alebo vo väzbe.