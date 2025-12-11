Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

MIMORIADNE Krvavý masaker: Zákerný letecký útok na nemocnicu! Hlásia desiatky mŕtvych

Útok na nemocnicu si vyžiadal desiatky obetí. Zobraziť galériu (2)
Útok na nemocnicu si vyžiadal desiatky obetí. (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

RANGÚN - Viac ako 30 ľudí zahynulo a vyše 60 ďalších utrpelo zranenia pri nálete mjanmarskej junty na nemocnicu v meste Mrauk-U, oznámil vo štvrtok humanitárny pracovník, ktorý bol na mieste útoku. Informuje správa agentúry AFP.

Spomínaný pracovník opísal situáciu po stredajšom útoku ako veľmi zlú. „Zatiaľ môžeme potvrdiť 31 úmrtí a myslíme, že ich bude viac. Taktiež je 68 zranených a bude ich viac a viac,“ povedal. AFP tvrdí, že v noci na štvrtok bolo pred nemocnicou najmenej 20 zakrytých tiel."Situácia je otrasná," povedal AFP Wei Hun Aun, keď popisoval nočné údery na nemocnicu v starobylom meste Myauk v Arakanskom štáte. 

Junta sa k tomuto útoku dosiaľ nevyjadrila

Junta sa k tomuto útoku dosiaľ nevyjadrila. Mjanmarská armáda prevzala moc po prevrate v roku 2021, ktorý vyvolal občiansku vojnu, a svoje letecké útoky z roka na rok zintenzívňuje. Napriek tomu však armáda naplánovala na 28. decembra voľby - prvé od spomínaného prevratu. Junta chce, aby sa uskutočnili vo viac ako 300 okrskoch vrátane oblastí pod kontrolou opozičných skupín. Povstalci sa zaviazali, že na územiach pod ich kontrolou, ktoré sa junta usiluje získať, zablokujú hlasovanie. Kritici upozorňujú, že voľby organizované vládnucou vojenskou juntou budú iba fraškou.

Vrchný veliteľ barmskej armády Min Aun Hlain sa chopil moci 1. februára 2021, keď vojaci zvrhli demokraticky zvolenú vládu vedenú nositeľkou Nobelovej ceny za mier Do Aun Schan Su Ťij z Národnej ligy pre demokraciu (NLD). Junta puč zdôvodnila údajnými podvodmi pri voľbách z novembra 2020, ktoré drvivo vyhrala NLD.Prevrat znamenal koniec desaťročia reforiem a ekonomického rastu v krajine a vyvolal pokojné demonštrácie, ktoré junta potlačila silou. Mimovládna organizácia tvrdí, že od násilného prevzatia moci v krajine zomrelo zhruba 7200 ľudí a ďalších viac ako 29.000 bolo zatknutých.

Barmu čakajú 28. decembra voľby

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v správe zverejnenej v septembri uviedol, že Mjanmarsko je vystavené zhoršujúcej sa humanitárnej kríze, a to najmä v štáte Rakhine, kde je sústredená moslimská etnická menšina Rohingov. Vo svojej správe poukázal na „zintenzívnenie zabíjania, mučenia, vyhladzovanie dedín a násilné masové vysídľovanie“.Barmu čakajú 28. decembra voľby, ktorých dôveryhodnosť kritici spochybňujú a očakávajú, že junta zostane pri moci prostredníctvom svojich zástupcov. Opozičné strany totiž boli rozpustené, pretože sa údajne nezaregistrovali, a väčšina opozičných lídrov je vo väzení alebo vo väzbe.

Viac o téme: NemocnicaJuntaútok MjanmarskoMjanmarská junta
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ďalší útok USA v
Ďalší útok USA v Tichom oceáne! Vyžiadal si najmenej štyri obete
Zahraničné
Mimoriadna situácia u Sakovej:
Mimoriadna situácia u Sakovej: Kybernetický útok na ministerstvo! REZORT vysvetľuje, čo sa stalo
Domáce
MIMORIADNE Ministerstvo hospodárstva čelí
MIMORIADNE Ministerstvo hospodárstva čelí kybernetickému útoku!
Domáce
Ďalší tanker v Čiernom
Ďalší tanker v Čiernom mori sa stal terčom útoku: Plavidlo smerovalo z Ruska do Gruzínska
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Janka Hospodárová drží s partnerom prísnu DIÉTU: Ozempic? PRAVDA o udržiavaní línie
Janka Hospodárová drží s partnerom prísnu DIÉTU: Ozempic? PRAVDA o udržiavaní línie
Prominenti
Debutant v bránke Slovenska Patrik Jurčák po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Debutant v bránke Slovenska Patrik Jurčák po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Zoznam TV
Útočník Filip Krivošík po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Útočník Filip Krivošík po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Zoznam TV

Domáce správy

Europol pritvrdil v pátraní
Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Denisa Saková
Poslanci NRSR dostanú energopomoc: Saková tvrdí, že ich vyňatie z nej by bolo protiústavné
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na diaľnici: Zomrel mladý slovenský SPEVÁK z talentovej šou. Práve vydal novú vianočnú pieseň
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na diaľnici: Zomrel mladý slovenský SPEVÁK z talentovej šou. Práve vydal novú vianočnú pieseň
Nitra

Zahraničné

Luis Arce (druhý zľava)
Kedysi bol ministrom hospodárstva: Exprezidenta Arceho zadržali, ide o vyšetrovanie korupcie
Zahraničné
Útok na nemocnicu si
MIMORIADNE Krvavý masaker: Zákerný letecký útok na nemocnicu! Hlásia desiatky mŕtvych
Zahraničné
Nový plán? Hamas je
Nový plán? Hamas je ochotný zmraziť svoje zbrane! Odmieta však svoje odzbrojenie
Zahraničné
Nicolas Maduro
Venezuela požaduje ukončenie nelegálnych zásahov USA, uviedol Maduro
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka so psami.
Janka Hospodárová drží s partnerom prísnu DIÉTU: Ozempic? PRAVDA o udržiavaní línie
Domáci prominenti
Aktuálne foto vnútri! Martin Dejdar VÝRAZNE pochudnutý
Martin Dejdar VÝRAZNE pochudnutý na obrazovkách: Aha, ako teraz vyzerá!
Domáci prominenti
Barbara Haščáková by oslavovala
Barbara Haščáková by oslavovala narodeniny: Hrozné, čo vyplávalo na povrch po jej smrti
Osobnosti
Wonderbra ju vyniesla medzi
Wonderbra ju vyniesla medzi topmodelky: Sklenaříková prezradila, ako vyhrala konkurz, to by ste si NETRÚFLI!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prečo vám ráno SMRDÍ
Prečo vám ráno SMRDÍ z úst, aj keď si večer čistíte zuby? TOTO je skutočný vinník: Riešenie je prekvapivo jednoduché
Zaujímavosti
Tri ženy, jedno meno,
Tri ženy, jedno meno, rovnaké peklo: BRUTÁLNE vraždy desili Lisabon! Záhadný vrah nebol NIKDY CHYTENÝ
Zaujímavosti
Zima zhoršuje artritídu: Takto
Zima zhoršuje artritídu: Takto sa zbavíte bolesti kĺbov
vysetrenie.sk
Zabudnite na mužov v
Zabudnite na mužov v oblekoch: Ženy CHCÚ iný typ chlapa! Najsexi povolanie roka vás prekvapí
Zaujímavosti

Dobré správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce

Ekonomika

Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Ovocné dezerty
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Rady a tipy

Šport

Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Reprezentácia
Sledovali ste sezónu pozorným okom? KVÍZ o Formule 1, otestujte sa a ukážte majstrovský prehľad
Sledovali ste sezónu pozorným okom? KVÍZ o Formule 1, otestujte sa a ukážte majstrovský prehľad
Kvízy
Weiss pred kľúčovou pohárovou bitkou Slovana: Podať výkon hodný klubu aj pri všetkých starostiach
Weiss pred kľúčovou pohárovou bitkou Slovana: Podať výkon hodný klubu aj pri všetkých starostiach
Konferenčná liga
Real v šlágri Ligy majstrov padol s Manchestrom City, suverénny Arsenal zostáva stopercentný
Real v šlágri Ligy majstrov padol s Manchestrom City, suverénny Arsenal zostáva stopercentný
Liga majstrov

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Domáce
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita

Technológie

Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Android
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Armádne technológie
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Technológie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Správy

Bývanie

Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfekte chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfekte chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hľadáte darček s wau efektom?: Niche vône sú trendom, ktorý zbožňujú ženy aj muži
Zábava
Hľadáte darček s wau efektom?: Niche vône sú trendom, ktorý zbožňujú ženy aj muži
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Útok na nemocnicu si
Zahraničné
MIMORIADNE Krvavý masaker: Zákerný letecký útok na nemocnicu! Hlásia desiatky mŕtvych
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v Čiernom mori zasiahla tanker: USA predložila mierový dokument
Desivé odhalenie: Rusi chystali
Zahraničné
Desivé odhalenie: Rusi chystali nový 11. september! Chceli sa zmocniť lietadiel smerujúcich do USA
Europol pritvrdil v pátraní
Domáce
Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční

Ďalšie zo Zoznamu