MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v Čiernom mori zasiahla tanker: USA predložila mierový dokument

KYJEV - Ukrajinské námorné drony v stredu v Čiernom mori zasiahli tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorý plával do ruského prístavného mesta Novorossijsk, uviedol predstaviteľ ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU). Informuje správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že si vymenil „dosť tvrdé slová“ s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka počas telefonátu ohľadom Ukrajiny. Európania podľa neho chcú tento víkend viesť nové rokovania, no upozornil, že riskujú plytvanie časom vzhľadom na rozdiely ohľadom amerického plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje správa agentúry AFP.
6:00 Ukrajina poslala Spojeným štátom aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, agentúre AFP to v stredu oznámili dvaja ukrajinskí predstavitelia oboznámení so záležitosťou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že Ukrajina dokončuje 20-bodový mierový dokument a v „blízkej budúcnosti“ ho predloží USA. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ neskôr oznámil, že Kyjev už USA poslal aktualizovaný návrh, pričom neuviedol žiadne podrobnosti.
Ide o tretí dronový útok
Ide o tretí dronový útok za uplynulé dva týždne na plavidlá patriace do spomínanej flotily, ktoré prevážajú ruskú ropu napriek sankciám Západu. Zasiahnutý tanker Dashan podľa predstaviteľa SBU plával maximálnou rýchlosťou s vypnutými transpondérmi a jeho zadnú časť zasiahli silné výbuchy, ktoré spôsobili kritické škody. Video zo zásahu zobrazuje námorné drony, ktoré sa približujú k lodi, a následné výbuchy.
„Za posledné dva týždne je to tretí tanker z tieňovej flotily vyradený z prevádzky, ktorý pomáhal Kremľu obchádzať medzinárodné sankcie,“ povedal ukrajinský predstaviteľ. Na tanker uvalili sankcie Európska únia i Británia. Tri zdroje z oblasti námornej bezpečnosti uviedli, že nie je známe, pod akou vlajkou je toto plavidlo oficiálne registrované. Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrilo, informuje Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň pohrozil, že Ukrajine odreže prístup k moru v reakcii na dronové útoky na tankery tieňovej flotily Ruska v Čiernom mori.