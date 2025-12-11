Kedysi bol ministrom hospodárstva: Exprezidenta Arceho zadržali, ide o vyšetrovanie korupcie

LA PAZ - Bolívijská polícia v stredu v meste La Paz zadržala bývalého prezidenta Bolívie Luisa Arceho v rámci vyšetrovania údajnej korupcie. K tej malo dôjsť v čase, keď bol Arce ministrom hospodárstva, uviedla bolívijská vláda.Informuje správa agentúry AFP.
Arce skončil v úrade prezidenta v novembri po tom, čo sa v augustových voľbách neuchádzal o znovuzvolenie. Vyšetrovanie korupcie podľa francúzskej tlačovej agentúry vychádza z obdobia, keď bol 62-ročný Arce ministrom hospodárstva. Je obvinený z toho, že schválil prevody z verejnej pokladnice na osobné účty politických lídrov.
Týka sa to aj Pattyovej
Jednou zo zainteresovaných osôb v tomto prípade je údajne aj bývalá poslankyňa Lidia Pattyová, ktorú polícia minulý týždeň zadržala v tej istej kauze. Pattyová údajne prijala takmer 100.000 dolárov na projekt pestovania paradajok. Zdroje z prokuratúry tvrdia, že bývalý prezident bude musieť odpovedať na obvinenia z nedbanlivosti vo funkcii a „finančného protiprávneho konania“. Bolívijský viceprezident Edmand Lara v stredu vyhlásil, že „každý, kto okradol túto krajinu, vráti všetko do posledného centu“.