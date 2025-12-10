Zabudnite na mužov v oblekoch: Ženy CHCÚ iný typ chlapa! Najsexi povolanie roka vás prekvapí

USA - Nový prieskum poukazuje na výraznú zmenu v preferenciách nezadaných žien. Ich záujem o mužov v oblekoch upadá a pozornosť presúvajú inde. Čoraz viac uprednostňujú partnerov so stabilitou, inteligenciou a lepšou rovnováhou medzi prácou a osobným životom.
Ak ste muž pracujúci vo financiách, máte trustový fond, 195 cm a modré oči, máme pre vás zlé správy. Výskumy totiž naznačujú, že nezadané ženy už tento typ nehľadajú. Podľa posledného prieskumu sa odkláňajú od profesií v oblekoch a kravate, priťahujú ich povolania s emocionálnym uspokojením a v rebríčku záujmu vedú muži zo zdravotníctva.
Je to ešte aj praktické
V novej štúdii zoznamovacej aplikácie The League, ako informuje portál indy100.com, tisíce slobodných žien potvrdili, že práca v akomkoľvek odbore zdravotníctva by bola u potenciálneho partnera ich top voľbou a 26 percent hľadá lekára. Je to nakoniec praktické, ak máte problém dostať sa k svojmu všeobecnému lekárovi. „Kariéry v zdravotníctve zvyčajne spájajú finančnú stabilitu, inteligenciu a starostlivosť, čo sú u mužov veľmi atraktívne vlastnosti,“ hovorí odborníčka na zoznamovanie z The League, Rachel DeAltová.
Financie padli na dno rebríčka
Situácia sa ešte zhoršuje pre crypto bros a hedge fond manažérov, pretože finančníci sa v záujme žien prepadli až na ôsme miesto v rebríčku najsexi povolaní. Naopak, bodovali také oblasti ako vzdelávanie (23 percent) a záchranné zložky (19 percent), ktoré obsadili druhé a tretie miesto. Nasledovalo právo (18 percent), biznis (18 percent), veda (17 percent) a technológie (17 percent).
Je pochopiteľné, že financie padli na dno rebríčka, keďže 34 percent opýtaných uviedlo, že chce randiť s niekým, kto má istotu v práci. A keďže generácia Z bola oficiálne označená za najvyberavejšiu v oblasti randenia, možno už dobrý oblek jednoducho nestačí.