Mal to byť vysnívaný výlet: Matka troch detí podstúpila plastickú operáciu vo Vietname! Bojuje o život

(Zdroj: Instagram)
HANOJ - Rodinný výlet po Ázii sa premenil na nočnú moru. Tridsaťjedenročná matka troch detí bojuje vo Vietname o život po kozmetickej operácii, ktorú podstúpila počas dovolenky.

Z vysnívanej cesty tragédia

Chloe Mowday cestovala do juhovýchodnej Ázie so svojím manželom Joshom a najmladším synom Elijahom. Vietnam mal byť len jednou zo zastávok – rodina plánovala pokračovať do Hongkongu a Singapuru, kde sa chceli vybrať do známych zábavných parkov, píše News.com.au.

Počas pobytu v prímorskom meste Da Nang sa Chloe rozhodla absolvovať dva bežné estetické zákroky: úpravu nosa a operáciu očných viečok. Obe procedúry sa vo svete považujú za rutinné a nízkorizikové.

Náhly kolaps po návrate na hotel

Zlom prišiel už nasledujúci deň. Po prenocovaní na klinike ju zdravotníci odviezli späť do hotela. Podľa jej brata Roda sa však jej stav krátko nato začal prudko zhoršovať.

„Najprv sa sťažovala na zvláštny pocit v tele a bolesti aj mimo miest, kde bola operovaná. Vzala lieky, ktoré jej lekári predpísali, a ľahla si oddýchnuť,“ opísal Rod. „O pár hodín neskôr ju manžel našiel v stave, keď už nereagovala. Prestala dýchať a veľmi rýchlo jej začali zlyhávať orgány.“

Chloe bola okamžite prevezená do nemocnice, kde ju lekári uviedli do umelého spánku.

Podozrenie na zriedkavý syndróm

Rod sa domnieva, že jeho sestru postihol toxický šokový syndróm – vzácna, no mimoriadne nebezpečná reakcia organizmu na bakteriálnu infekciu. Táto diagnóza však zatiaľ nebola oficiálne potvrdená a Chloe stále podstupuje vyšetrenia. Súčasne prebieha aj policajné vyšetrovanie prípadu.

Jej stav je kritický. „Podstupuje dialýzu, dostala transfúziu krvi a lieky na stabilizáciu tlaku. Ten klesol tak nízko, že jej prsty na rukách aj nohách sčerneli,“ povedal jej brat.

Rodina okamžite odletela

Keď Rod dostal zúfalý telefonát od švagra, neváhal. Spolu so svojou šestnásťročnou dcérou sadol na prvé lietadlo do Vietnamu.

„Keď mi povedal, čo sa stalo, bol som v šoku. Okamžite som odletel, aby som ju videl,“ spomína.

V nemocnici mohol Chloe navštíviť len krátko – maximálne 15 minút denne. „Bolo to strašné. Bola napojená na hadičky, v bezvedomí. Vidieť moju sestru v takom stave mi zlomilo srdce.“

Pokusy o prebudenie zlyhali

Lekári sa neskôr pokúsili znížiť dávky liekov a prebudiť ju z umelého spánku, no jej telo to nezvládlo. „Museli ju znovu uviesť do kómy. Teraz má síce otvorené oči, ale stále nereaguje a zostáva na prístrojoch,“ vysvetlil Rod, ktorý sa už vrátil do austrálskeho Perthu.

Podľa vietnamských lekárov predstavuje dlhodobá hospitalizácia zvýšené riziko ďalšej infekcie, čo by mohlo ohroziť jej šance na zotavenie.

Nádej v návrate domov

Rodina preto prijala ťažké rozhodnutie – pokúsiť sa Chloe čo najskôr dostať späť do Austrálie. Prevoz leteckou ambulanciou však predstavuje obrovskú finančnú záťaž. Odhadované náklady dosahujú približne 228-tisíc dolárov.

Rodina preto, hoci nerada, spustila zbierku na platforme GoFundMe. „Nie sme zvyknutí žiadať o pomoc, ale nemali sme na výber,“ priznal Rod. Doteraz sa podarilo vyzbierať tisíce dolárov, pričom jeden z darcov prispel sumou 2 000 dolárov.

Pomoc aj od štátu

Do prípadu sa zapojil aj austrálsky konzulát. Ministerstvo zahraničných vecí podľa vyhlásenia poskytuje rodine konzulárnu asistenciu, vrátane komunikácie s nemocnicami a miestnymi úradmi, píše portál news.com.au.

„Chloe je úžasná žena, milujúca mama troch malých detí. Jej manžel je pri nej od prvej chvíle, spolu s ich päťročným synom,“ napísal Rod v zbierke. „Lekári nám povedali, že doma v Austrálii má väčšiu šancu to zvládnuť. Urobíme všetko pre to, aby sme ju dostali domov.“

