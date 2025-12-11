Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: eumostwanted.eu)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Európsky hon na zločincov dostal novú tvár. Stránka EU Most Wanted, ktorá odhaľuje profily najnebezpečnejších utečencov v Európe, prešla výraznou zmenou. Kým polícia vylepšuje nástroje na ich dolapenie, medzi najhľadanejšími tvárami stále figurujú mená, ktoré Slováci dobre poznajú – doživotne odsúdený mafiánsky boss Róbert Okoličány a podnikateľka Eva Zámečníková, ktorá si objednala vraždu manžela.

Iniciatíva ENFAST (Európska sieť tímov pátrajúcich po utečencoch) v spolupráci s Europolom spustila vynovenú verziu webovej stránky EU Most Wanted. Nejde len o kozmetickú úpravu loga či farieb – cieľom je zefektívniť zapojenie verejnosti do pátrania po ľuďoch, ktorí sa vyhýbajú spravodlivosti.

Od spustenia stránky v roku 2016 sa podarilo zatknúť už 172 utečencov, pričom až v 54 prípadoch viedol k zatknutiu priamy tip od občana cez túto platformu. Aktuálne na zoznam pribudlo 18 nových mien spojených s obchodovaním s ľuďmi či drogami, no pre Slovensko sú najzaujímavejšie dve stálice tohto neslávneho zoznamu.

Róbert Okoličány

Medzi profilmi svieti tvár muža, ktorého meno vyvolávalo na východnom Slovensku strach. Róbert Okoličány, označovaný za bossa východoslovenského podsvetia, je na úteku od roku 2018.

Jeho útek je dodnes považovaný za jedno z najväčších zlyhaní slovenského systému. V deň, keď si vypočul rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý ho poslal za mreže na doživotie, sa po ňom zľahla zem. Odsúdený bol za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej a teroristickej skupiny. Jeho gang mal na svedomí vydierania, úžeru, ale aj brutálne vraždy.

Na stránke Europolu je označený ako „Nebezpečný“. Polícia upozorňuje na jeho jazvu na tvári a fakt, že hovorí po maďarsky. 

Europol pritvrdil v pátraní
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: eumostwanted.eu)

Eva Zámečníková

Druhé meno na zozname spojené so Slovenskom patrí žene, ktorej príbeh pripomína scenár z kriminálneho filmu. Eva Zámečníková (44), známa pod prezývkou „kvetinárka“, bola odsúdená na 8 rokov väzenia za prípravu úkladnej vraždy.

Podľa súdu si v roku 2014 objednala vraždu svojho manžela len dva mesiace po svadbe. Motív bol chladnokrvný a pragmatický – chcela získať jeho majetok a „nechcela ho ďalej živiť“. Za jeho likvidáciu ponúkala 50-tisíc eur. Plán jej však nevyšiel, pretože nájomný vrah sa obrátil na políciu a stal sa kľúčovým svedkom.

Zámečníková mala manžela po vražde vyhlásiť za nezvestného, aby po dvoch rokoch získala dom. Spravodlivosti sa vyhla podobne ako Okoličány – na výkon trestu nenastúpila a zmizla.

Europol pritvrdil v pátraní
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: eumostwanted.eu)

Pomôcť môže každý

Polícia zdôrazňuje, že práve všímavosť občanov, aj Slovákov žijúcich v zahraničí, môže byť rozhodujúca. Utečenci často menia vzhľad a identitu, no ich minulosť ich vďaka internetu dobieha rýchlejšie. „Tým, že verejnosť zostane informovaná, môže zohrať kľúčovú úlohu v podpore orgánov činných v trestnom konaní. Spoločne môžeme urobiť Európu bezpečnejšou,“ uvádza sa v stanovisku ENFAST.

Ak máte informácie o Okoličánym, Zámečníkovej alebo iných hľadaných osobách, môžete ich anonymne nahlásiť priamo cez novú webstránku eumostwanted.eu.

Viac o téme: Róbert OkoličányEva ZámečníkováEuropolEU Most Wanted
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Europol zhabal milióny falšovaných
Europol zverejnil mená najhľadanejších ľudí: Na zozname sú aj Slováci!
Zahraničné
Po tejto SLOVENKE pátra
Po tejto SLOVENKE pátra celá Európa. Chcela zavraždiť svojho manžela, teraz uniká spravodlivosti
trencin.zoznam.sk
FOTO Výročná správa Europolu: FOTO
Výročná správa Europolu: FOTO Na zozname hľadaných osôb sú aj Slováci! Majú temnú kriminálnu minulosť
Zahraničné
FOTO AKTUÁLNE Podnikateľka je vinná
AKTUÁLNE Podnikateľka je vinná z prípravy vraždy svojho manžela, polícia vyhlásila pátranie
Krimi

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Debutant v bránke Slovenska Patrik Jurčák po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Debutant v bránke Slovenska Patrik Jurčák po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Zoznam TV
Útočník Filip Krivošík po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Útočník Filip Krivošík po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Zoznam TV
Vladimír Országh po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Vladimír Országh po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Zoznam TV

Domáce správy

Europol pritvrdil v pátraní
Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Denisa Saková
Poslanci NRSR dostanú energopomoc: Saková tvrdí, že ich vyňatie z nej by bolo protiústavné
Domáce
TRAGICKÁ ZRÁŽKA cestou do kostola: Margita neprežila, kto spravil chybu? Mrazivé slová miestnych
TRAGICKÁ ZRÁŽKA cestou do kostola: Margita neprežila, kto spravil chybu? Mrazivé slová miestnych
Nitra

Zahraničné

Chloe Mowday bojuje o
Mal to byť vysnívaný výlet: Matka troch detí podstúpila plastickú operáciu vo Vietname! Bojuje o život
Zahraničné
FOTO Video a zábery z
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE: Na diaľnicu sa zrútilo LIETADLO, pristálo priamo na streche auta! Desivé VIDEO
Zahraničné
Protestujúci počas protestu v
Protivládne protesty sa v Bulharsku konali za účasti tisícov ľudí
Zahraničné
Orbánova vláda sa chystá
Orbánova vláda sa chystá na budúci rok vziať enormnú pôžičku: Ide o miliardy eur!
Zahraničné

Prominenti

Barbara Haščáková by oslavovala
Barbara Haščáková by oslavovala narodeniny: Hrozné, čo vyplávalo na povrch po jej smrti
Osobnosti
Wonderbra ju vyniesla medzi
Wonderbra ju vyniesla medzi topmodelky: Sklenaříková prezradila, ako vyhrala konkurz, to by ste si NETRÚFLI!
Domáci prominenti
Sophie Kinsella
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená spisovateľka (†55)... Podľahla rakovine mozgu!
Zahraniční prominenti
Katka Brychtová na výstave:
Antoinetta nemala diamantový skvost nikdy na sebe, Brychtová svoj šperk nosí stále: Skrýva v sebe krásny zážitok!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tri ženy, jedno meno,
Tri ženy, jedno meno, rovnaké peklo: BRUTÁLNE vraždy desili Lisabon! Záhadný vrah nebol NIKDY CHYTENÝ
Zaujímavosti
Zima zhoršuje artritídu: Takto
Zima zhoršuje artritídu: Takto sa zbavíte bolesti kĺbov
vysetrenie.sk
Zabudnite na mužov v
Zabudnite na mužov v oblekoch: Ženy CHCÚ iný typ chlapa! Najsexi povolanie roka vás prekvapí
Zaujímavosti
VIRÁLNY list Ježiškovi rozosmial
VIRÁLNY list Ježiškovi rozosmial Slovensko: Ponožky? Spodky? NIE! Malý hrdina posiela odkaz za všetkých otcov
Zaujímavosti

Dobré správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce

Ekonomika

Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Ovocné dezerty
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Rady a tipy

Šport

Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Reprezentácia
FOTO Najlepší hráč Serie A nikoho nezaujímal: Pozornosť mu ukradla jeho krásna partnerka v odvážnych šatách
FOTO Najlepší hráč Serie A nikoho nezaujímal: Pozornosť mu ukradla jeho krásna partnerka v odvážnych šatách
Serie A
Explózia radosti pod Dubňom: Žilinčania zmazali manko z Belehradu a v UEFA Youth League postupujú
Explózia radosti pod Dubňom: Žilinčania zmazali manko z Belehradu a v UEFA Youth League postupujú
Liga majstrov
Real v šlágri Ligy majstrov padol s Manchestrom City, suverénny Arsenal zostáva stopercentný
Real v šlágri Ligy majstrov padol s Manchestrom City, suverénny Arsenal zostáva stopercentný
Liga majstrov

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Domáce
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita

Technológie

Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Android
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Armádne technológie
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Technológie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Správy

Bývanie

Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady

Pre kutilov

Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na vianočnom večierku prišiel za mnou šéf a pošepkal mi niečo: Naše tajomstvo malo pokračovanie v posteli
Partnerské vzťahy
Na vianočnom večierku prišiel za mnou šéf a pošepkal mi niečo: Naše tajomstvo malo pokračovanie v posteli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Europol pritvrdil v pátraní
Domáce
Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční
Chloe Mowday bojuje o
Zahraničné
Mal to byť vysnívaný výlet: Matka troch detí podstúpila plastickú operáciu vo Vietname! Bojuje o život
Video a zábery z
Zahraničné
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE: Na diaľnicu sa zrútilo LIETADLO, pristálo priamo na streche auta! Desivé VIDEO
Žena, ktorá vyskočila z
Zahraničné
Žena, ktorá vyskočila z okna nemocnice, žiada tučné odškodné: Ústavný súd jej dal zelenú!

Ďalšie zo Zoznamu