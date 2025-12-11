Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční

BRATISLAVA - Európsky hon na zločincov dostal novú tvár. Stránka EU Most Wanted, ktorá odhaľuje profily najnebezpečnejších utečencov v Európe, prešla výraznou zmenou. Kým polícia vylepšuje nástroje na ich dolapenie, medzi najhľadanejšími tvárami stále figurujú mená, ktoré Slováci dobre poznajú – doživotne odsúdený mafiánsky boss Róbert Okoličány a podnikateľka Eva Zámečníková, ktorá si objednala vraždu manžela.
Iniciatíva ENFAST (Európska sieť tímov pátrajúcich po utečencoch) v spolupráci s Europolom spustila vynovenú verziu webovej stránky EU Most Wanted. Nejde len o kozmetickú úpravu loga či farieb – cieľom je zefektívniť zapojenie verejnosti do pátrania po ľuďoch, ktorí sa vyhýbajú spravodlivosti.
Od spustenia stránky v roku 2016 sa podarilo zatknúť už 172 utečencov, pričom až v 54 prípadoch viedol k zatknutiu priamy tip od občana cez túto platformu. Aktuálne na zoznam pribudlo 18 nových mien spojených s obchodovaním s ľuďmi či drogami, no pre Slovensko sú najzaujímavejšie dve stálice tohto neslávneho zoznamu.
Róbert Okoličány
Medzi profilmi svieti tvár muža, ktorého meno vyvolávalo na východnom Slovensku strach. Róbert Okoličány, označovaný za bossa východoslovenského podsvetia, je na úteku od roku 2018.
Jeho útek je dodnes považovaný za jedno z najväčších zlyhaní slovenského systému. V deň, keď si vypočul rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý ho poslal za mreže na doživotie, sa po ňom zľahla zem. Odsúdený bol za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej a teroristickej skupiny. Jeho gang mal na svedomí vydierania, úžeru, ale aj brutálne vraždy.
Na stránke Europolu je označený ako „Nebezpečný“. Polícia upozorňuje na jeho jazvu na tvári a fakt, že hovorí po maďarsky.
Eva Zámečníková
Druhé meno na zozname spojené so Slovenskom patrí žene, ktorej príbeh pripomína scenár z kriminálneho filmu. Eva Zámečníková (44), známa pod prezývkou „kvetinárka“, bola odsúdená na 8 rokov väzenia za prípravu úkladnej vraždy.
Podľa súdu si v roku 2014 objednala vraždu svojho manžela len dva mesiace po svadbe. Motív bol chladnokrvný a pragmatický – chcela získať jeho majetok a „nechcela ho ďalej živiť“. Za jeho likvidáciu ponúkala 50-tisíc eur. Plán jej však nevyšiel, pretože nájomný vrah sa obrátil na políciu a stal sa kľúčovým svedkom.
Zámečníková mala manžela po vražde vyhlásiť za nezvestného, aby po dvoch rokoch získala dom. Spravodlivosti sa vyhla podobne ako Okoličány – na výkon trestu nenastúpila a zmizla.
Pomôcť môže každý
Polícia zdôrazňuje, že práve všímavosť občanov, aj Slovákov žijúcich v zahraničí, môže byť rozhodujúca. Utečenci často menia vzhľad a identitu, no ich minulosť ich vďaka internetu dobieha rýchlejšie. „Tým, že verejnosť zostane informovaná, môže zohrať kľúčovú úlohu v podpore orgánov činných v trestnom konaní. Spoločne môžeme urobiť Európu bezpečnejšou,“ uvádza sa v stanovisku ENFAST.
Ak máte informácie o Okoličánym, Zámečníkovej alebo iných hľadaných osobách, môžete ich anonymne nahlásiť priamo cez novú webstránku eumostwanted.eu.