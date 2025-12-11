Martin Dejdar VÝRAZNE pochudnutý na obrazovkách: Aha, ako teraz vyzerá!

Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

BRATISLAVA - Český herec a dabér Martin Dejdar (60), známy okrem iného ako hlas legendárneho Barta Simpsona, sa po čase opäť objavil na slovenskej obrazovke. V relácii Dámsky klub prekvapil nielen dobrou náladou a humorom, ale aj viditeľnou zmenou výzoru, ktorú si diváci rozhodne nemohli nevšimnúť.

Martin Dejdar je veľmi úspešný český herec, dabér a komik, ktorý si počas svojej bohatej kariéry vybudoval pevné miesto nielen na českej, ale aj slovenskej scéne. Jeho hlas pozná takmer každý – prepožičal ho legendárnemu Bartovi Simpsonovi, a aj vďaka tomu sa zapísal do pamäti mnohých Slovákov.

Rovnako silnú stopu však zanechal aj vo filmovej tvorbe. Publikum si ho obľúbilo v mnohých seriáloch, filmoch či zábavných programoch, kde naplno prejavil svoj talent a typický humor. Martin však nie je neznámou tvárou ani slovenskému divákovi. Dva ročníky pôsobil ako porotca v šou Česko Slovensko má talent. Nedávno opäť zavítal na Slovensko, tentokrát ako hosť do populárnej relácie Dámsky klub.

 (Zdroj: STVR)

Moderátorky privítali jeho prítomnosť s úsmevom a dobrá nálada sa niesla celým vysielaním. Dejdar pôsobil uvoľnene a priateľsky. Pozornému oku fanúšika programu na STVR však neušlo, že herec prešiel v poslednom období výraznou vizuálnou zmenou. Vek prirodzene prináša šediny či jemné zmeny v črtách tváre, čo je úplne prirodzené. Martin však pôsobil štíhlejšie, najmä v oblasti tváre, čo si viacerí všimli. Iných zase pohoršil Dejdarov outfit. Čo hovoríte naň vy?

 (Zdroj: STVR )

