Venezuela požaduje ukončenie nelegálnych zásahov USA, uviedol Maduro

CARACAS - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu vyzval na ukončenie intervencie Spojených štátov v jeho krajine. USA v uplynulom období útočia na venezuelské plavidlá údajne pašujúce drogy, čo zvýšilo napätie medzi týmito dvoma krajinami. Informuje správa agentúry AFP.
„Z Venezuely žiadame a požadujeme ukončenie nelegálneho a brutálneho zasahovania vlády Spojených štátov vo Venezuele a Latinskej Amerike,“ povedal Maduro v Caracase. Americký prezident Donald Trump taktiež v stredu oznámil, že Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely. Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová na sieti X uviedla, že tento tanker prevážal ropu z Venezuely a Iránu. „Niekoľko rokov je tento ropný tanker sankcionovaný Spojenými štátmi kvôli jeho zapojeniu do nelegálnej siete prepravy ropy, ktorá podporuje zahraničné teroristické organizácie,“ napísala.
Ide o očividnú krádež
Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení o zaistení tankera odsúdilo to, „čo predstavuje očividnú krádež a akt medzinárodného pirátstva, verejne oznámený prezidentom Spojených štátov“. USA zhromaždili v Karibiku a Tichomorí námornú silu v rámci údajnej protidrogovej operácie. Maduro sa však domnieva, že cieľom je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy. Americké útoky na venezuelské plavidlá si od septembra vyžiadali najmenej 87 obetí na životoch. „Hovoríme nie zasahovaniu, nie plánom destabilizácie na zmenu režimu. Nech sa vláda USA sústredí na riadenie vlastnej krajiny,“ dodal Maduro.