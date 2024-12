Barbara Haščáková by oslavovala narodeniny: Hrozné, čo vyplávalo na povrch po jej smrti

(Zdroj: Facebook/Marian Kotleba - kandidát na prezidenta Slovenskej republiky)

Barbara Haščáková sa narodila v Košiciach 11.12.1979. Jej otec Jozef Haščák (akademický maliar) a mama Eva (jej manažérka) ju plne podporovali na jej hudobnej ceste. Od šiestich rokov sa učila hrať na klavír. Zúčastnila sa rôznych detských speváckych súťaží (Mini-Playback-Show, Talent Show). Sama Barbara pre RTVS povedala, ako hudbu vnímala: „Hudba sa mi prihovára, akoby to bol živý človek. Vždy mi najlepšie rozumie."

Spevácky zlom prišiel v roku 1994, kedy bola pozvaná na nahrávanie vokálov k piesni Pár bielych ruží skupiny Maduar. Stala sa členkou skupiny, ale po úspechu albumu "I feel good" sa rozhodli spolu s ďalším jej členom Erikom Arestom zo skupiny odísť a založili duo MC Erik & Barbara. Barbara nemohla pre vyťaženosť pokračovať v dennom štúdiu na gymnáziu (2.ročník) a prešla na individuálny študijný plán. Školu nakoniec zvládla.

V roku 1997 vyšiel jej prvý sólový album s názvom Barbara a duo sa oficiálne na jeden rok rozpadlo. Definitívny rozpad dua prišiel v roku 1998. Barbara získala viacero ocenení – Zlatý slávik (1998), Nepolitická osobnosť roku (1998), Grand Prix na medzinárodnom festivale "Majova Nutka" v Czenstochowej v Poľsku (1999). Okrem vlastných projektov Barbara participovala aj na iných dielach: Mary Stuart, soundtrack Fontána pre Zuzanu 3, či album Poetica Martina Babjaka.

Prvé informácie prečo sa stiahla zo svetiel reflektorov a odcestovala do USA na prelome roku 1999 hovorili o zdokonalení sa v angličtine. „Zákony tvrdého šoubiznisu som prekukla už ako devätnásťročné dievča. Na vlastnej koži som pocítila, aké kruté a neúprimné vzťahy v ňom vládnu. Nad všetkým kraľuje závisť,“ vysvetľovala. Od roku 2000 žila už len v USA, kde sa aj vydala. Pre Nový Čas Víkend priblížila dôvody, prečo si na vrchole kariéry zbalila kufre a odletela za veľkú mláku: „Odišla som sem za svojou veľkou láskou a chcela som konečne chodiť v teplákoch po ulici“.

Svoje sociálne siete v roku 2019 zaplnila zvláštnym vyjadrením. „Môj manžel je násilník, prosím, pomôžte.“ Po chvíli ho stiahla. Potom zverejnila ďalší status, tentokrát s úplne iným znením. „Niekto mi vnikol do fan page. Ľúbim vás a ďakujem,“ napísala na facebook. Ďalší šokujúci status sa objavil na jej twitteri: „Moja mama je násilník.“ Speváčka mala už v minulosti psychické problémy po tom, ako zomrel jej milovaný otec.

Mnohé vyjadrenia na jej sociálnych sieťach potvrdili neľahký život, ale nikdy sa nepotvrdilo, či išlo iba o nemiestne žarty alebo o diela hackerov, alebo ich napísala zo zúfalstva sama speváčka. Smutnú správu o jej smrti potvrdil pár dní po úmrtí v nemocnici Memorial Hospital v meste Sarasota brat Andrej Haščák. Speváčka zomrela dňa 22.novembra 2023. Kamarátka speváčky potvrdila, že dôvodom úmrtia bola cievna mozgová príhoda, ktorá ale bola následkom predávkovania. „Už nechcela žiť, vzala si rôzne lieky a zapila to celou fľaškou. Neúčinkovalo to hneď, ešte cca sedemnásť minút sme boli na videu, zaspievala mi tú rozlúčkovú pesničku, ešte mi poslala fotku, ale potom spadla na zem a už tam zostala,“ uviedla kamarátka, ktorá si so speváčkou telefonovala počas osudnej chvíle. (super.cz) Z kómy sa potom už Haščáková neprebrala. Lekári bojovali o jej život ešte päť dní. I napriek želaniu Barbary, ktoré prezradil Novému Času jej priateľ: „Barbara chcela byť rozsypaná v lese, v ktorom rozsypala aj popol svojej milovanej mačky Cicuky,“ boli pozostatky prevezené v urne do rodných Košíc.