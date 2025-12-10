VIRÁLNY list Ježiškovi rozosmial Slovensko: Ponožky? Spodky? NIE! Malý hrdina posiela odkaz za všetkých otcov

BRATISLAVA - Na Slovensku sa opäť šíri list Ježiškovi, ktorý by pokojne mohol vyhrať cenu za najúprimnejšie sviatočné želanie. Detský autor v ňom nemá veľké nároky, no zato má veľké plány pre otca, ktorému chce konečne dopriať niečo lepšie než obligátne ponožky a spodky. Internet sa na tomto kúsku vianočného humoru nemôže prestať smiať.
Po slovenskom internete sa opäť šíri milý vianočný poklad z detskej fantázie. V skupinách na Facebooku sa objavila fotografia listu Ježiškovi, ktorý okamžite rozveselil stovky ľudí. Detská žiadosť je tentoraz krátka a úplne praktická: „Prosím si iba 15 €uro, ja si už niečo kúpim.“ No skutočná perla prichádza v ďalšej vete, keď malý pisateľ s humorom bráni česť svojho otca: „A ocovi prines konečne niečo poriadne, lebo stále mu nosíš trenírky, ponožky a teplé spodky.“ Aby bolo úplne jasné, čo si už otec neprosí, dieťa k listu pridalo aj kresbu spodnej bielizne škrtanú pevnými ťahmi ceruzky a doplnilo jasný odkaz: „Toto nenos už.“
Deti hovoria pravdu bez prikrášlenia
Komentáre sa začali valiť závratnou rýchlosťou. Ľudia sa smiali a pripomínali, že deti hovoria pravdu bez prikrášlenia. Niektorí označili autora listu za hrdinu všetkých otcov, ktorým už roky pristávajú pod stromčekom ponožky a spodky v rôznych variáciách. Objavila sa však aj opačná teória: vraj ide o podarenú prácu dospelého, ktorý len majstrovsky napodobnil detský rukopis.
Pri rýchlom pátraní sa však ukázalo, že „nový objav“ až taký nový nie je. Rovnaký list koloval po internete už v roku 2018, objavil sa v článkoch viacerých portálov a každoročne sa znovu vracia do obehu ako jedna z najobľúbenejších sviatočných kuriozít. Zjavne má v sebe niečo nadčasové — možno trefné zhrnutie najväčších darčekových krívd otcov, možno iba detskú úprimnosť, ktorá nikdy nezostarne.
A ak je autor naozaj dieťaťom? Ten už je dnes pravdepodobne tínedžerom a možno si pri pohľade na virálny list uvedomuje, že jeho otec od neho predsa len „niečo poriadne“ pod stromček dostal — dobrú dávku smiechu.