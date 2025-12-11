Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Nový plán? Hamas je ochotný zmraziť svoje zbrane! Odmieta však svoje odzbrojenie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Jehad Alshrafi)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas je otvorené „zmrazeniu“ svojich zbraní, no odmieta požiadavku na odzbrojenie, ktorú obsahuje americký mierový plán pre Pásmo Gazy.

„Myšlienka úplného odzbrojenia je pre odboj (Hamas) neprijateľná. Navrhuje sa zmrazenie alebo uskladnenie zbraní... ako záruka proti akejkoľvek vojenskej eskalácii z (Pásma) Gazy voči izraelskej okupácii,“ uviedol Chálid Mišál v rozhovore pre televíziu al-Džazíra, odvysielanom v stredu a citovanom agentúrou AFP. Mišál však objasnil, že „odzbrojenie pre Palestínčana znamená zbaviť ho jeho vlastnej duše.“

Hamas je otvorený

Tento bývalý vodca Hamasu, žijúci v exile, tiež povedal, že Hamas je otvorený medzinárodnej mierovej misii pri hranici Pásma Gazy s Izraelom, no nesúhlasil by s jej pôsobením vo vnútri palestínskeho územia. Takýto plán by bola „okupácia“. V rozhovore Mišál objasnil, že Pásmo Gazy musia spravovať výlučne Palestínčania, a odmietol akúkoľvek formu vonkajšej politickej či bezpečnostnej intervencie. Zdôraznil, že palestínsky ľud je jedinou legitímnou autoritou, pokiaľ ide o spravovanie pobrežnej enklávy.

Vyhlásil tiež, že ozbrojený odpor zostáva pre palestínsky ľud „existenčnou nevyhnutnosťou“ uprostred rastúceho regionálneho a medzinárodného tlaku na hnutie Hamas. Informoval, že Hamas predložil na rokovaniach vlastné „realistické a realizovateľné“ bezpečnostné návrhy, ktorých cieľom je zabrániť ďalšej vojenskej eskalácii s Izraelom. Podľa Mišála tieto návrhy nezahŕňajú odzbrojenie. Tlak na Hamas, aby sa vzdal zbraní, podľa Mišála ignoruje „skutočný zdroj nebezpečenstva“ v regióne, ktorým je izraelská okupácia.

Zvýšenie prílevu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Mišál v rozhovore pre al-Džazíru vyhlásil, že zvýšenie prílevu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy je nevyhnutné pre začiatok druhej fázy rokovaní, ktorá by znamenala formálny koniec vojny a zahŕňala úplné stiahnutie Izraela – nad rámec terajšieho čiastočného odsunu k takzvanej žltej línii, ktorá stále ponecháva Izraelu kontrolu nad viac ako polovicou územia palestínskej enklávy. Dodal, že Hamas využíva všetky dostupné kanály, aby dosiahol ukončenie konfliktu.

Vodca Mišál tiež uviedol, že Hamas neprijme nepalestínskeho administrátora pre Pásmo Gazy. Narážal na špekulácie o zložení tzv. Rady mieru prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá je považovaná za možnú alternatívu vládnutia Hamasu od roku 2006. Denník Financial Times v utorok napísal, že bývalý britský premiér Tony Blair bol z účasti v rade vyradený po nesúhlase niekoľkých arabských a moslimských štátov.

Blair je silno stigmatizovaný pre svoju úlohu pri invázii do Iraku v roku 2003, následnej okupácii a devastácii tejto krajiny, ako aj pre neúspešnú misiu na poste vyslanca kvarteta pre Blízky východ. Hamas vyjadril nesúhlas s Blairovou účasťou už v septembri - britského expremiéra označil vtedy za „nežiaduceho“ a „zlovestný symbol“. „Nepomohol palestínskej veci ani Arabom či moslimom a jeho kriminálna a deštruktívna úloha je známa už roky,“ povedal svojho času zástupca Hamasu.

Amnesty International obvinila Hamas zo zločinov proti ľudskosti

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok po prvý raz obvinila palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske ozbrojené skupiny z páchania zločinov proti ľudskosti, a to počas útoku na juhu Izraela zo 7. októbra 2023 i po ňom. Informuje správa agentúry AFP a internetovej stránky Amnesty International. „Na základe svojich výskumných zistení a právnej analýzy Amnesty International dospela k záveru, že palestínske ozbrojené skupiny porušili medzinárodné humanitárne právo, spáchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas svojich útokov na južný Izrael, ktoré začali 7. októbra 2023, a pokračovali v porušovaní a páchaní zločinov podľa medzinárodného práva pri zadržiavaní rukojemníkov a zlom zaobchádzaní s nimi a zadržiavaní tiel, ktoré získali,“ uviedla Amnesty International vo svojej 173-stranovej správe.

Za spomínané porušovania a zločiny je podľa nej zodpovedný najmä Hamas a jeho ozbrojené krídlo - Brigády Izzadína al-Kassáma. Zodpovedné v menšej miere sú aj palestínsky Islamský džihád, Brigády al-Kuds, Brigády mučeníkov al-Aksá, a rovnako niekedy aj „nesúvisiaci palestínski civilisti z Gazy“. Členovia palestínskych ozbrojených skupín sa podľa ľudskoprávnej organizácie dopustili nehumánnych činov ako napríklad: vražda, vyhubenie, uväznenie, násilné zmiznutie, mučenie, znásilnenie, sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, nútené tehotenstvo či nútená sterilizácia.

Amnesty už v minulosti obvinila Hamas

Amnesty už v minulosti obvinila Hamas a iné palestínske ozbrojené skupiny zo spáchania vojnových zločinov počas útoku zo 7. októbra 2023, vo svojej novej správe však uviedla, že sa tieto militantné skupiny dopustili aj zločinov proti ľudskosti, najmä v súvislosti so zadržaním a väznením rukojemníkov. „Zadržiavanie rukojemníkov bolo vykonané ako súčasť explicitne uvedeného plánu vysvetleného vedením Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojených skupín,“ uviedla Amnesty International.

Viac o téme: VojnaBojeIzraelGazaHamas
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Podmienky pre zdravotnícky personál
Podmienky pre zdravotnícky personál v Pásme Gazy sú extrémne náročné
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Blíži sa prímerie v Gaze? Netanjahu očakáva skorý prechod do druhej fázy
Zahraničné
Turecký minister zahraničných vecí
Odzbrojeniu Hamasu musí predchádzať vytvorenie budúcej vlády nad Gazou, uviedol tuecký minister
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Nemecký kancelár Merz vyzval Abbása, aby uskutočnil reformy Palestínskej samosprávy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Janka Hospodárová drží s partnerom prísnu DIÉTU: Ozempic? PRAVDA o udržiavaní línie
Janka Hospodárová drží s partnerom prísnu DIÉTU: Ozempic? PRAVDA o udržiavaní línie
Prominenti
Debutant v bránke Slovenska Patrik Jurčák po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Debutant v bránke Slovenska Patrik Jurčák po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Zoznam TV
Útočník Filip Krivošík po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Útočník Filip Krivošík po úvodnej výhre s Nórskom na Vianočnom Kaufland Cupe
Zoznam TV

Domáce správy

Europol pritvrdil v pátraní
Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Denisa Saková
Poslanci NRSR dostanú energopomoc: Saková tvrdí, že ich vyňatie z nej by bolo protiústavné
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na diaľnici: Zomrel mladý slovenský SPEVÁK z talentovej šou. Práve vydal novú vianočnú pieseň
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na diaľnici: Zomrel mladý slovenský SPEVÁK z talentovej šou. Práve vydal novú vianočnú pieseň
Nitra

Zahraničné

Luis Arce (druhý zľava)
Kedysi bol ministrom hospodárstva: Exprezidenta Arceho zadržali, ide o vyšetrovanie korupcie
Zahraničné
Útok na nemocnicu si
MIMORIADNE Krvavý masaker: Zákerný letecký útok na nemocnicu! Hlásia desiatky mŕtvych
Zahraničné
Nový plán? Hamas je
Nový plán? Hamas je ochotný zmraziť svoje zbrane! Odmieta však svoje odzbrojenie
Zahraničné
Nicolas Maduro
Venezuela požaduje ukončenie nelegálnych zásahov USA, uviedol Maduro
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka so psami.
Janka Hospodárová drží s partnerom prísnu DIÉTU: Ozempic? PRAVDA o udržiavaní línie
Domáci prominenti
Aktuálne foto vnútri! Martin Dejdar VÝRAZNE pochudnutý
Martin Dejdar VÝRAZNE pochudnutý na obrazovkách: Aha, ako teraz vyzerá!
Domáci prominenti
Barbara Haščáková by oslavovala
Barbara Haščáková by oslavovala narodeniny: Hrozné, čo vyplávalo na povrch po jej smrti
Osobnosti
Wonderbra ju vyniesla medzi
Wonderbra ju vyniesla medzi topmodelky: Sklenaříková prezradila, ako vyhrala konkurz, to by ste si NETRÚFLI!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prečo vám ráno SMRDÍ
Prečo vám ráno SMRDÍ z úst, aj keď si večer čistíte zuby? TOTO je skutočný vinník: Riešenie je prekvapivo jednoduché
Zaujímavosti
Tri ženy, jedno meno,
Tri ženy, jedno meno, rovnaké peklo: BRUTÁLNE vraždy desili Lisabon! Záhadný vrah nebol NIKDY CHYTENÝ
Zaujímavosti
Zima zhoršuje artritídu: Takto
Zima zhoršuje artritídu: Takto sa zbavíte bolesti kĺbov
vysetrenie.sk
Zabudnite na mužov v
Zabudnite na mužov v oblekoch: Ženy CHCÚ iný typ chlapa! Najsexi povolanie roka vás prekvapí
Zaujímavosti

Dobré správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce

Ekonomika

Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Ovocné dezerty
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Rady a tipy

Šport

Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Reprezentácia
Sledovali ste sezónu pozorným okom? KVÍZ o Formule 1, otestujte sa a ukážte majstrovský prehľad
Sledovali ste sezónu pozorným okom? KVÍZ o Formule 1, otestujte sa a ukážte majstrovský prehľad
Kvízy
Weiss pred kľúčovou pohárovou bitkou Slovana: Podať výkon hodný klubu aj pri všetkých starostiach
Weiss pred kľúčovou pohárovou bitkou Slovana: Podať výkon hodný klubu aj pri všetkých starostiach
Konferenčná liga
Real v šlágri Ligy majstrov padol s Manchestrom City, suverénny Arsenal zostáva stopercentný
Real v šlágri Ligy majstrov padol s Manchestrom City, suverénny Arsenal zostáva stopercentný
Liga majstrov

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Domáce
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita

Technológie

Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Android
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Armádne technológie
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Technológie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Správy

Bývanie

Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfekte chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfekte chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hľadáte darček s wau efektom?: Niche vône sú trendom, ktorý zbožňujú ženy aj muži
Zábava
Hľadáte darček s wau efektom?: Niche vône sú trendom, ktorý zbožňujú ženy aj muži
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Útok na nemocnicu si
Zahraničné
MIMORIADNE Krvavý masaker: Zákerný letecký útok na nemocnicu! Hlásia desiatky mŕtvych
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v Čiernom mori zasiahla tanker: USA predložila mierový dokument
Desivé odhalenie: Rusi chystali
Zahraničné
Desivé odhalenie: Rusi chystali nový 11. september! Chceli sa zmocniť lietadiel smerujúcich do USA
Europol pritvrdil v pátraní
Domáce
Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční

Ďalšie zo Zoznamu