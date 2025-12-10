Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Poslanci NRSR dostanú energopomoc: Saková tvrdí, že ich vyňatie z nej by bolo protiústavné

Denisa Saková
Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR dostanú energopomoc, ich vyňatie z nej by bolo protiústavné. Majú však možnosť ísť priamo za predajcom elektrickej energie a plynu a zmeniť si tarifu na takú, ktorá nie je kompenzovaná energopomocou. To, že získajú energopomoc aj poslanci bolo spôsobené dátami, ktoré Ministerstvo hospodárstva (MH) SR získalo od predajcov elektriny a plynu. Na stredajšom stretnutí s médiami to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

„Bolo to rozhodnutie (o vyňatí poslancov z energopomoci), ktoré sme najprv chceli preniesť priamo do zákona, no nebola zhoda na tomto rozhodnutí a neskôr sme to preniesli do nariadenia, kde sme dnes dostali legislatívne stanovisko, že jednak v nariadení to nemôže byť a argumentovalo sa aj tým, že by to bolo protiústavné. To znamená, že neexistuje žiadna chyba v systéme a vo výpočte. Jednoducho niektorí poslanci, či je to už žena s dvoma deťmi alebo poslanci, ktorí majú deti a ženu na materskej či niektorí poslanci, ktorí žijú s rodičmi s nízkym dôchodkom, spadli do toho, že môžu poberať energopomoc,“ uviedla Saková.

archívne video

Pristupujeme k adresnej energopomoci v hodnote 385 miliónov eur, tvrdí Fico (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Ďalej konkretizovala, že 166.431 odberných miest elektrickej energie a približne 1400 odberných miest pre plyn nevedel rezort priradiť ku konkrétnej domácnosti, a to z dôvodu chyby v mene či adrese. Tieto systémové chyby a nekonzistentnosť v dátach sa MH postupne s distribučnými spoločnosťami a predajcami elektrickej energie a plynu snaží opraviť. „Prijali sme rozhodnutie, že všetky tieto nepriradené odberné miesta elektriny a plynu budeme kompenzovať s tým, že ako ich postupne budeme čistiť, tak presne z nich nájdeme desať percent tých, ktorí patria tým bohatým nekompenzovaným ľuďom a potom im tie kompenzácie z nich odoberieme,“ doplnila Saková s tým, že hneď pri prvom prehodnotení bude týmto ľuďom odobratá energopomoc.

Šéfka rezortu hospodárstva vysvetlila, že ľudia budú môcť v prípade nespokojnosti s rozhodnutím o neschválení energopomoci podať aj námietku priamo na klientskom pracovisku okresných úradov, ktoré preveria bonitu konkrétnej domácnosti. „Očakávame, že v nedeľu 14. 12. nám dobehnú všetky spracovania údajov, aby sme vedeli naplniť systémy klientskych pracovísk. Dúfame, že 15. 12. budeme priamo môcť začať tieto námietkové procesy spracovávať pre občanov,“ uzavrela Saková.

Kompenzácia elektrickej energie neznamená automaticky aj kompenzáciu tepla

Zároveň spresnila, že kompenzácia elektrickej energie neznamená automaticky aj kompenzáciu tepla, keďže niekto môže bývať v lokalite, kde sa ceny tepla dlhé mesiace nezvyšovali. Ďalej ak niekto neodoberá plyn, tak stále môže mať nárok na energopomoc, keďže bonita domácnosti sa vypočítava podľa príjmov jej členov. Prvé prehodnotenie energopomoci by mohlo byť podľa ministerky už po troch mesiacoch a ďalšie niekedy v letných mesiacoch, avšak so súhlasom od predajcov plynu a elektrickej energie.

Vláda v stredu schválila aj nariadenie, že do bonity domácnosti sa bude rátať tiež príjem z dividend. „Očakávame, že za pol roka ak Finančná správa podľa účinnosti tohto zákona od januára začne so zberom takýchto informácií (o príjme z dividend), tak predpokladáme, že za pol roka by tieto informácie sme mali mať k dispozícii a spravíme prehodnotenie,“ uzavrela Saková.

Viac o téme: PoslanciNRSRDenisa SakováEnergopomoc
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mimoriadna schôdza k energopomoci
Mimoriadna schôdza k energopomoci je zvolaná na piatok ráno
Domáce
FOTO Hnutie Slovensko podáva návrh
Hnutie Slovensko podáva návrh na mimoriadnu schôdzu k energopomoci
Domáce
Chaos v energopomoci: Opoziční
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
openiazoch.sk
FOTO Minister obrany Kaliňák šiel
Minister obrany Kaliňák šiel na tlačovej besede do vývrtky: Neuveríte, čo ho tak veľmi vytočilo!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Škandalózna aféra s náhrdelníkom prispela k tragickému koncu Márie Antoinetty: Nemala ho ani raz na sebe!
Škandalózna aféra s náhrdelníkom prispela k tragickému koncu Márie Antoinetty: Nemala ho ani raz na sebe!
Prominenti
Antoinetta nemala diamantový skvost nikdy na sebe, Brychtová svoj šperk nosí stále: Skrýva v sebe krásny zážitok!
Antoinetta nemala diamantový skvost nikdy na sebe, Brychtová svoj šperk nosí stále: Skrýva v sebe krásny zážitok!
Prominenti
Tlačová konferencia strán PS a SaS: Podanie podnetu na Ústavný súd SR kvôli rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
Tlačová konferencia strán PS a SaS: Podanie podnetu na Ústavný súd SR kvôli rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
Správy

Domáce správy

Denisa Saková
Poslanci NRSR dostanú energopomoc: Saková tvrdí, že ich vyňatie z nej by bolo protiústavné
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Mimoriadna schôdza k energopomoci
Mimoriadna schôdza k energopomoci je zvolaná na piatok ráno
Domáce
Detva pripravuje charitatívnu akciu: Pomoc ľuďom v núdzi, vianočný jarmok a regionálne špeciality
Detva pripravuje charitatívnu akciu: Pomoc ľuďom v núdzi, vianočný jarmok a regionálne špeciality
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Video a zábery z
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE: Na diaľnicu sa zrútilo LIETADLO, pristálo priamo na streche auta! Desivé VIDEO
Zahraničné
FOTO V marockom meste Fez
V marockom meste Fez sa zrútili dva domy: FOTO O život prišlo najmenej 22 ľudí
Zahraničné
Žena, ktorá vyskočila z
Žena, ktorá vyskočila z okna nemocnice, žiada tučné odškodné: Ústavný súd jej dal zelenú!
Zahraničné
Ilustračné foto
Sudca povolil zverejnenie utajených prepisov veľkej poroty v Epsteinovej kauze
Zahraničné

Prominenti

Sophie Kinsella
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená spisovateľka (†55)... Podľahla rakovine mozgu!
Zahraniční prominenti
Katka Brychtová na výstave:
Antoinetta nemala diamantový skvost nikdy na sebe, Brychtová svoj šperk nosí stále: Skrýva v sebe krásny zážitok!
Domáci prominenti
Krst novej knihy Tamary
Krst knihy Tamary Heribanovej: Porubjakovej malá kópia, z Hurajovej dvojičiek sú už veľké baby!
Domáci prominenti
CELÁ FOTO VNÚTRI! Odessa A'zion
Herečka na premiére provokovala bez podprsenky: Dobrý den, prsa ven!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tri ženy, jedno meno,
Tri ženy, jedno meno, rovnaké peklo: BRUTÁLNE vraždy desili Lisabon! Záhadný vrah nebol NIKDY CHYTENÝ
Zaujímavosti
Zima zhoršuje artritídu: Takto
Zima zhoršuje artritídu: Takto sa zbavíte bolesti kĺbov
vysetrenie.sk
Zabudnite na mužov v
Zabudnite na mužov v oblekoch: Ženy CHCÚ iný typ chlapa! Najsexi povolanie roka vás prekvapí
Zaujímavosti
VIRÁLNY list Ježiškovi rozosmial
VIRÁLNY list Ježiškovi rozosmial Slovensko: Ponožky? Spodky? NIE! Malý hrdina posiela odkaz za všetkých otcov
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce
Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk

Ekonomika

Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Ovocné dezerty
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Rady a tipy

Šport

Poriadna gólová nádielka pod Urpínom: Slovensko do Vianočného Kaufland Cupu vstúpilo víťazstvom
Poriadna gólová nádielka pod Urpínom: Slovensko do Vianočného Kaufland Cupu vstúpilo víťazstvom
Reprezentácia
Real Madrid – Manchester City: Online prenos zo šlágra Ligy majstrov
Real Madrid – Manchester City: Online prenos zo šlágra Ligy majstrov
Liga majstrov
Lyžiarky si prvýkrát vyskúšali zjazd: Vonnová deklasovala súperky, výkon ako za starých čias
Lyžiarky si prvýkrát vyskúšali zjazd: Vonnová deklasovala súperky, výkon ako za starých čias
Lyžovanie
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Reprezentácia

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Domáce
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita

Technológie

Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Android
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Armádne technológie
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Technológie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Správy

Bývanie

Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady

Pre kutilov

Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na vianočnom večierku prišiel za mnou šéf a pošepkal mi niečo: Naše tajomstvo malo pokračovanie v posteli
Partnerské vzťahy
Na vianočnom večierku prišiel za mnou šéf a pošepkal mi niečo: Naše tajomstvo malo pokračovanie v posteli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Žena, ktorá vyskočila z
Zahraničné
Žena, ktorá vyskočila z okna nemocnice, žiada tučné odškodné: Ústavný súd jej dal zelenú!
Ukrajinský zástupca pri OSN
Zahraničné
TVRDÝ odkaz Ukrajiny smerom k Putinovi: Nie sme na vianočných trhoch, dostanete akurát tak figu borovú!
Európou otriasa škandál: Darca
Zahraničné
Európou otriasa škandál: Darca poškodených spermií splodil 200 detí! Trpia rakovinou, niektoré už zomreli
Huliak naznačuje, že za
Domáce
Huliak naznačuje, že za kolíziami na železnici je sabotáž! VIDEO Nehody nie sú náhoda, tvrdí

Ďalšie zo Zoznamu