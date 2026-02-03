Česká Miss World v Epsteinových spisoch: Obeť či omyl? Krystyna Pyszková VYSVETĽUJE

PRAHA - Odtajnenie ďalšej várky Epsteinových spisov v Amerike sa dotýka obrovského množstva ľudí. Zdá sa, že v nich figuruje aj meno Krystyny Pyszkovej, českej Miss World z roku 2024. Ako sa dostala do kontaktu s kontroverzným podnikateľom? Podarí sa jej očistiť svoje meno?
Epsteinove spisy, to je ako chobotnica, ktorá siaha do všetkých kútov sveta a človek nikdy nevie, kedy sa nejaké chápadlo objaví v jeho blízkosti. Najnovšie sa v spisoch objavilo meno českej víťazky Miss World 2024 Krystyny Pyszkovej. Kauza zosnulého podnikateľa a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina nemá konca. Najnovšiu várku dokumentov z roku 2019 zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov na oficiálnych stránkach a sú dostupné aj pre verejnosť. V prípade českej modelky sa riešili letenky.
Sama Krystyna je celou vecou znepokojená a preto sa rozhodla sama vyjadriť. „Považujem za dôležité vysvetliť celú situáciu a aj teraz apelovať na všetkých, ktorí sa pohybujú v módnom biznise,“ napísala Krystyna na sociálnej sieti s tým, že počas účasti na španielskom týždni svadobnej módy bola pred niekoľkými rokmi oslovená s informáciou, že by mohla byť skvelou kandidátkou na módnu prehliadku v New Yorku.
„Bola som prepojená na ďalšie kontaky a diskutovalo sa o možnosti mojej účasti na castingu v Paríži, vrátane konkrétneho dátumu a času odchodu. Počas komunikácie však celý prístup druhej strany začal pôsobiť podozrivo a netransparentne. Preto som kontakty dôkladne skontrolovala a zistila som, že moje pochybnosti sú oprávnené. Takže odchod sa nikdy neuskutočnil a začala som na túto tému ľudí upozorňovať,“ vysvetlila Miss World 2024 na svojom Instagrame. Dodala, že modelingu sa venuje od svojich 13 rokov a veľmi dobre vie, že zákulisie tohto sveta nemusí byť vždy také, ako sa na prvý pohľad zdá.
„O to väčší dôraz som vždy kládla na overovanie informácií a prácu výlučne s ľuďmi, ktorým dôverujem. Preto sme sa s dievčatami vždy navzájom podporovali a varovali sa. Zároveň chcem upriamiť pozornosť na to, aké dôležité je byť opatrný v dnešnom svete, pristupovať k veciam s príležitosťami so zdravou kritikou a tým chrániť seba aj ostatných. To, čo sa stalo a bohužiaľ sa stále deje, jednoznačne odsudzujem a myslím na všetky obete,“ dodala Krystyna Pyszková.