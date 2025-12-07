Odborníčka na upratovanie varuje: TOTO už nikdy nekupujte! Dôvod vás prekvapí

VEĽKÁ BRITÁNIA - Mnohí z nás doma hromadia množstvo vecí, ktoré v skutočnosti ani nepotrebujú. Profesionálna organizátorka Rachel preto upozorňuje na položky, ktoré zbytočne zaberajú miesto a spôsobujú chaos v domácnosti. Prezradila, čo by si už nikdy viac nekúpila, a prečo by ste to nemali robiť ani vy.
Možno to poznáte aj vy – stojíte v strede obývačky, rozhliadnete sa okolo seba a premýšľate, kedy sa z vášho domova stalo skladisko. Rachel, profesionálna organizátorka s dlhoročnou praxou, sa podelila o zoznam vecí, ktoré by si už nikdy v živote nekúpila. Nielenže zaberajú miesto, ale často končia bez využitia.
Nekupujte prehnane veľa sezónnych dekorácií
Ako prvé spomína sezónne dekorácie. Kedysi každý rok kupovala nové ozdoby, no dnes dáva prednosť nadčasovým kúskom, ktoré využije opakovane. Adventný veniec či výzdoba na stromček podľa nej nemusia byť každý rok úplne nové — dôležité je vybrať si iba to, čo si skutočne zamilujete.
Rovnaký prístup uplatňuje aj pri spomienkach na dovolenky. Zo zahraničných ciest si nevozie tašky suvenírov, ale radšej si uchováva fotografie a zážitky. „Lapače prachu“ jej podľa vlastných slov len berú energiu a priestor. Rachel, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje na profile The Declutter Darling, nekupuje ani hromady čistiacich prostriedkov. Namiesto piatich rôznych fliaš má jeden univerzálny prípravok, ktorý zvládne všetko — od kuchynskej linky až po kúpeľňu. Výsledok? Menej neporiadku v skriniach a šetrenie peňazí.
Žiadne impulzívne výstrelky alebo oblečenie
Minimalizmus uplatňuje aj v kuchyni. Prebytočné hrnčeky, fľaše či trendové spotrebiče u nej nehľadajte. Nechá si len to, čo reálne používa. To isté platí o šatníku — žiadne impulzívne výstrelky alebo oblečenie „na jednu príležitosť“. Investuje do tzv. kapsulového šatníka z univerzálnych kúskov, ktoré sa dajú jednoducho kombinovať.
Jej najdôležitejším pravidlom však je: nenakupovať emocionálne. Každá vec by mala mať svoje miesto, účel a dlhodobú hodnotu. „Domov má byť priestor, kde sa cítime dobre — nie sklad všetkých rozhodnutí, ktoré sme urobili v zľavách,“ pripomína Rachel.