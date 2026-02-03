Marcella Molnárová varuje: TOTO si musia v politike na Slovensku uvedomiť!

BRATISLAVA - Speváčka Marcella Molnárová je známa tým, že si ide svoje a veci pomenúva priamo. Tentoraz však nešla cestou hudby ani módy a otvorila tému, ktorá dokáže zdvihnúť tlak nejednému Slovákovi.
Speváčka Marcela Mollnárová patrí k ženám, ktoré majú energie na rozdávanie a popri speváckej kariére sa venovala aj štúdiu. Prednedávnom dokončila ďalšiu vysokú školu, vďaka ktorej silno vníma, že mnohé odpovede zo strany štátu znejú pekne, no realita pokrivkáva. „Zhodou okolností som robila druhú vysokú školu, sociálnu prácu a myslím, že sociálny systém… odpovede sú také ako keby sme tomu mali veriť, ale nie je to dostačujúce.“
Najviac jej bije do očí porovnanie so zahraničím. A vytiahla konkrétny príklad, ktorý podľa nej hovorí za všetko – podpora rodín a matiek. „Keď porovnám už len to, aké prídavky majú rakúske matky na deti, aké výhody majú…“ A nezostala len pri tom. Podľa speváčky sa často zabúda aj na tých, ktorí držia ekonomiku "v malom" – živnostníkov. Speváčka však zároveň naznačila, že toto nie je len o peniazoch a podľa nej politici často zabúdajú na to základné. „Bolo by dobré keby si uvedomili, že keď nebudeme mať zdravú spoločnosť, ktorá je vzdelaná, zabezpečená ...že až potom nám môže vyrobiť dôchodky a môžeme byť spokojní.“
Zaujímalo nás aj to, prečo sa vlastne pustila do ďalšieho štúdia – plánuje vari zavesiť spev na klinec? „V zásade robím také poradenstvo, robím programy pre deti, kde veľmi využívam to, čo som študovala… v budúcnosti sa tomu chcem venovať oveľa viac, robiť to prednáškovým spôsobom.“ A keď prišla otázka, či je politik, ktorému by najradšej "dala pomyselnú facku", Marcella otvorene povedala, čo by našim politikom poriadne vytkla!