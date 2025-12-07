Tehotenské chute zaútočili: TOTO si manžel trúfol objednať! Internet plače od smiechu, tá poznámka je TOP

USA - Keď tehotenské chute zaútočia, je lepšie sa nepriečiť. Jeden americký manžel o tom vie svoje... Pri objednávaní pizze zanechal v poznámke odkaz, ktorý rozosmial celý internet. A všetci pochopili jediné, tento muž bojuje o prežitie!
Zamestnanec pizzerie zostal v šoku, keď mu pristála objednávka na obrovskú, ručne robenú pizzu s extrémnou kombináciou ingrediencií: trojitá saláma, banánové papričky, jemné jalapeños, polovičná dávka kuracieho mäsa, huby, karamelizovaná cibuľa, olivy a k tomu jemná omáčka. No najväčší hit nebol samotný chaos na ceste – ale správa, ktorú muž pripojil k objednávke.
„Hej, kámo, viem. Znie to šialene a asi si hovoríš, čo som to za človeka, keď si objednávam niečo také. Som chlap s mega tehotnou manželkou. Už sa na nič nepýtam. Mám strach. A úprimne, báť by ste sa mali aj vy. Prisahám, že v tejto objednávke je všetko presne tak, ako to má byť. Vďaka a nech ťa sprevádza požehnanie Božie,“ napísal ustrašený zákazník.
Šťastná žena, šťastný muž
Ako informuje BuzzFeed, príspevok sa okamžite stal virálnym a pod jeho zverejnením vznikla lavína komentárov. Používatelia si nenechali ujsť príležitosť: „Mám strach, a báť by ste sa mali aj vy… Ten záver ma úplne odrovnal,“ napísal jeden. „Jemná omáčka je najväčší plot twist,“ žartoval ďalší. „Toto nie je objednávka pizze, ale výkrik o pomoc. Ak potrebuješ zachrániť, žmurkni dvakrát,“ odkázal iný komentujúci.
Mnohí muži mu vyjadrili podporu klasikou: „Šťastná žena, šťastný život.“ Iní to povedali drsnejšie: „Šťastná žena… prežitie.“ Medzi komentármi nechýbali ani ženy, ktoré priznávali, že presne chápu tehotenské chute: „Stačí jeden zlý krok a je po pokoji,“ napísala jedna z nich. Na konci sa komunita zhodla v jednom – tento muž si zaslúži medailu. A možno aj pivo. Jeden z komentárov to vystihol najlepšie: „Si dobrý chlap. Preži túto vojnu, hrdina!“