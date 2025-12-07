BIZARNÝ biznis pred Vianocami: Mama štyroch detí predáva svoje SLZY! Za fľaštičku si účtuje vyše 500 eur

USA - Američanka tvrdí, že vďaka predaju sĺz dokáže zaplatiť sviatky pre celú rodinu. Nezvyčajné hobby jej ročne prinesie stovky objednávok.
Matka štyroch detí Liz RiverOVá má naozaj nezvyčajný spôsob, ako zabezpečiť Vianoce. Tvrdí, že predáva svoje slzy – a to za 500 libier (viac ako 580 eur) za jednu fľaštičku. Hoci pre väčšinu ľudí je december obdobím radosti, Liz trávi predvianočné dni pravidelným plačom, aby mala čo ponúknuť svojim zákazníkom.
Liz (44) z amerického Stredozápadu má pri sebe neustále pripravený pohárik, do ktorého zachytáva slzy pre svojich „fanúšikov“. Ako hovorí, práve tieto peniaze jej umožňujú pripraviť deťom štedré sviatky.
Liz predala už stovky fľašiek
„Bez zárobku z fľaštičiek so slzami a videí, na ktorých plačem, by Vianoce vyzerali úplne inak. Mali by sme len to najnutnejšie,“ povedala pre Need To Know. „Vďaka nim si môžeme dovoliť živý stromček a tráviť sviatky všetci spolu.“ Predaj spočiatku napredoval pomaly – len dve či tri fľašky ročne. Odvtedy však Liz predala už vyše stovky. „Napĺňať aj malú nádobku chvíľu trvá,“ dodáva. Zvažuje preto aj „mini edíciu“ vo veľkosti prívesku.
Liz pracuje v oblasti tvorby obsahu pre dospelých už 21 rokov a svoj príjem využíva najmä na podporu štyroch detí vo veku 29, 28, 23 a 17 rokov. „Moje deti vedia, čím sa živím. U nás v rodine to nikdy nebolo veľké tabu,“ hovorí a dodáva, že v rodine má dlhšiu tradíciu žien, ktoré sa dokázali uživiť samy.
Predala už aj staré topánky či špinavé ponožky
Okrem predaja sĺz má aj množstvo zvláštnych zákaziek od klientov. Niektorí si pýtajú dlhé videá, kde plače, iní chcú použiť vreckovky či „slzami premočené“ vankúše. Predala už aj staré topánky či špinavé ponožky. „Vždy som bola citlivá a veľa som plakala. Tak som si povedala, prečo to nevyužiť?“ smeje sa. Liz začala pracovať ako mladá slobodná mama troch detí. „Vedela som, že musím nájsť niečo, čo ma uživí a zároveň mi umožní byť doma s deťmi,“ spomína. Práca jej dala flexibilitu aj finančnú istotu.
Tohtoročné sviatky oslávi rodina skôr. Liz pre všetkých vlastnoručne ušila plstené ponožky, varí, pečie a spolu sledujú film White Christmas. V deň Vianoc však bude sama – a ako priznáva, pravdepodobne bude aj pracovať. „Asi budem natáčať alebo streamovať. Kto chce, nájde si ma,“ uzatvára s úsmevom.