SHMÚ varuje pred poľadovicou: Vo viacerých okresoch hrozí aj silný vetor

Ilustračné foto
TASR

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na poľadovicu vo viacerých okresoch SR. Vydal preto výstrahy prvého stupňa. Na západe varuje pred silnejším vetrom. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí v utorok ráno v celom Banskobystrickom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja. Tiež v okresoch Levice, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia.

 (Zdroj: shmu.sk)

So silnejším vetrom treba počítať v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Myjava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. SHMÚ v týchto oblastiach očakáva ojedinelý výskyt vetra s nárazmi v rýchlosti 65 až 70 kilometrov za hodinu a s priemernou rýchlosťou približne 45 kilometrov za hodinu.

 (Zdroj: shmu.sk)

Miestami sa na vozovkách vyskytuje čerstvo napadnutý a zľadovatený sneh

Cesty a horské priechody na Slovensku sú v utorok ráno zjazdné. Miestami si však treba dať pozor na čerstvo napadnutý či zľadovatený sneh. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až dva centimetre sa ojedinele nachádza na vozovkách na strednom a východnom Slovensku. Na cestách tretej triedy v obvodoch Trstená a Námestovo si treba miestami dať pozor na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter. V lokalite Humenné upozorňujú cestári na padajúce mrznúce mrholenie.

Na horských priechodoch Šturec, Donovaly, Látky-Prašivá, Vrchslatina, Chorepa, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Soroška a Herlianske Sedlo je podľa SSC povrch vozovky pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hrúbky jeden centimeter.

SHMÚ varuje pred poľadovicou:
