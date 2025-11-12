Zabudnite na rozprávky: Táto matka používa HOROR, aby jej deti poslúchali! Internet hovorí o TERORE, ona sa len smeje

LONDÝN - Matka z Veľkej Británie pobúrila internet svojim netradičným výchovným trikom. Na sociálnych sieťach ju mnohí používatelia obviňujú za terorizovanie vlastných detí a domnievajú sa, že im spôsobuje traumu. Iní ju naopak považujú za vynaliezavého rodiča, oceňujú jej kreativitu a zmysel pre čierny humor.
Mamička desiatich detí, Vanessa, zaviedla v domácnosti netradičné opatrenie v snahe prinútiť svojich potomkov správať sa vhodne a slušne. Ako píše na portáli The Mirror, na sociálnej sieti Vanessa uviedla, že jej metóda funguje výborne. Inšpirovala sa známou postavičkou Elf on the Shelf, ktorú zmenila na verziu s názvom End of the bed Ned (Ned z konca postele). „Je to posadnutá bábika, ktorá sedí na konci postele a sleduje vás, kým spíte,“ vysvetlila na TikToku.
Ak je dieťa neposlušné, na posteli ho bude čakať bábika
Ak je teda niektoré z jej detí neposlušné, Vanessa mu položí bábiku na posteľ, aby ho vystrašila. „Zašla som do charitatívneho obchodu, kúpila jednu z tých porcelánových bábik, prerobila ju a pridala som jej strašidelné oči a fľaky od krvi,“ povedala a ukázala desivo vyzerajúcu bábiku. „Takže dnes večer bude klopať na dvere a bude tam sedieť,“ pokračovala. „Ľudia mi hovoria: Preboha, ty svoje deti traumatizuješ! Ale ja im na to odpoviem: Deti si to vybrali samé! Vedeli, že musia poslúchať, lebo Ned nechodí do domov dobrých detí.“
Zdá sa, že jej trik funguje
Vanessa tvrdí, že bábika dohliada počas noci na každé dieťa, ktoré sa cez deň správalo nevhodne. Po vlnách kritiky zverejnila video, v ktorom sa bránila: „Čo je zlé na tom, keď človek použije trochu strachu? Áno, som milujúca a starostlivá matka, verte či nie! Možno veci občas preženiem, ale aspoň nie som nudná!“ Zdá sa, že jej trik funguje, pretože deti išli „večer do postele veľmi poslušne“ a doplnila: „Ned už odišiel, lebo mali skvelý deň a presunul sa do iného domu. Išli spať bez otázok. Takže, cieľ splnený!“
Nie všetci však jej metódu schvaľujú. Jeden používateľ TikToku napísal, že by sa mal týmto prístupom matky zaoberať sociálny úrad a iný sa pridal: „Ako dospelý, ktorý nezvláda horory, neviem, či je to geniálne, alebo to najhoršie, čo som videl.“ Ďalší komentoval: „Nie som si istý, či je to absolútne geniálne, alebo recept ako ísť na terapiu o pár rokov.“