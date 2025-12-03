Auto vs. šelma: Čo dokáže jediný úder medveďa? VIDEO z Japonska hovorí za všetko!

HOKKAIDÓ - Drsné zábery z Japonska zachytávajú moment, keď sa obrovský medveď vrhol na auto a zúrivo doň bil labami. Útok sa odohral na ranči na ostrove Hokkaidó, kde sa šelma prepadla na pozemok s koňmi. Vodič, ktorý bol práve na pravidelnej obhliadke, musel v panike cúvať, aby unikol.
Video ukazuje, ako medveď naberá rýchlosť, vyrúti sa na auto a oboma prednými labami udrie do kapoty. Údery sprevádzal ohlušujúci rachot a po incidente zostali na aute viditeľné priehlbiny a hlboké škrabance. Ranč Kuwata neskôr zverejnil fotografie poškodenia, na ktorých sú jasne vidieť medvedie pazúry vyryté do kovu.
Jeden z najhorších rokov v histórii
Majiteľ potvrdil, že zamestnanec vyviazol bez zranení, no varoval všetkých obyvateľov: „Prosím, buďte mimoriadne opatrní, ak žijete alebo prechádzate v tejto oblasti.“ Hokkaidó a severovýchodné oblasti Japonska zažívajú jeden z najhorších rokov v histórii, píše na svojom webe The Sun. Od apríla bolo hlásených najmenej 13 úmrtí – najviac, odkedy sa vedú záznamy. Medvede sa objavujú čoraz bližšie pri domoch, obchodoch či farmách.
Nečakaný ÚTOK: Kuriér zazvonil a... keď sa otvorili dvere, utekal ako o život! Keď uvidíte, kto ho vydesil, budete sa smiať
Len minulý týždeň museli v prefektúre Fukušima letecky prevážať muža v 50-ke, ktorého medveď napadol pri prechádzke a rozťal mu zadnú časť hlavy. V tej istej štvrti zaútočil medveď aj na 80-ročného obyvateľa. V prefektúre Iwate zmizol 60-ročný muž počas čistenia vonkajších kúpeľov. Vyšetrovatelia našli na mieste medvediu srsť aj ľudskú krv.
V Akite miestni tvrdia, že medvede schádzajú k obydliam, pretože pred zimou nemajú dostatok potravy. Od apríla do septembra bolo po celom Japonsku zaznamenaných vyše 20-tisíc pozorovaní medveďov – viac než za celý minulý rok.
Veľké pasce a ochranné štíty
Situácia je natoľko vážna, že japonská armáda – Self-Defense Forces – bola povolaná na pomoc samosprávam. V oblastiach sú rozmiestnené veľké pasce, do ktorých sa odlovené medvede presúvajú. Vojaci majú ochranné štíty, spreje a špeciálne vybavenie, no nemajú povolenie zvieratá zastreliť.
Japonci vytiahli zbraň, akú svet nevidel: Na medvede nasadili DRONY so psím štekotom! VIDEO z testovania desí aj ľudí
Štát spustil aj tzv. „mapu výskytu medveďov“, ktorá v japončine a angličtine označuje rizikové turistické trasy a miesta so zvýšeným výskytom šeliem. Lokálne úrady medzičasom používajú drony s reproduktormi, ktoré prehrávajú štekot psov či zvuk petárd, aby zvieratá odohnali. Premiérka Sanae Takaichi prisľúbila okamžité a účinné kroky: „Budeme prijímať potrebné opatrenia jedno za druhým s maximálnym dôrazom na bezpečnosť obyvateľov.“