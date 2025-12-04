Dobrovoľník zničil umelecké dielo JEDINÝM ťahom: Myslel si, že len utiera PRACH! Toaletný papier ako zbraň

TAIWAN - V taiwanskom múzeu došlo k nečakanému incidentu, ktorý pobavil internet, no zároveň zarmútil autora vystaveného diela. Dobrovoľník si totiž myslel, že utiera obyčajný prach z poškvrneného zrkadla. Až neskôr sa ukázalo, že „prach“ aj „škvrna“ boli v skutočnosti samotným umeleckým dielom.
V taiwanskom Keelung Museum of Art sa odohral kuriózny incident, ktorý sa okamžite stal predmetom diskusií. Dobrovoľník pracujúci v múzeu zničil vystavené umelecké dielo tým, že z neho chcel, v dobrej viere, zotrieť prach. Lenže práve tento prach bol jeho podstatou, píše magazín The Sun. Dielo s názvom „Inverted Syntax-16“ od umelca Chen Sung-chih pozostávalo z obyčajnej drevenej dosky, na ktorej bolo upevnené zrkadlo pokryté niekoľkými desaťročiami usadeného prachu. V strede zrkadla sa nachádzala výrazná rozmazaná stopa, ktorá mala symbolizovať kultúrne vedomie strednej triedy.
Vraj ide o súčasť príbehu diela
Dobrovoľník však predpokladal, že ide o zanedbanú expozíciu. Zrkadlo sa rozhodol „očistiť“ toaletným papierom — a tým odstránil najdôležitejšiu časť diela, ktoré vznikalo neplánovane, postupne a takmer štyri desaťročia. Podľa vyjadrení múzea stihol odstrániť väčšinu prachu, kým si kolegovia všimli, že práve „upratuje“ umelecké dielo. Po neúspešnom pokuse o zastavenie situácie informovali samotného autora, pričom mu oznámili, že dielo je pravdepodobne nenávratne poškodené.
„Inverted Syntax-16“ bolo súčasťou výstavy „We Are Me“, ktorá prezentovala umenie vytvorené z bežných materiálov a domácich predmetov. Po incidente sa múzeum umelcovi verejne ospravedlnilo a momentálne rieši aj otázku finančnej kompenzácie za nenahraditeľnú stratu. Zaujímavosťou však je, že niektorí kritici tvrdia presný opak: že nešťastné zotretie prachu je teraz súčasťou príbehu diela a malo by sa vystavovať v aktuálnej podobe, ako originálna vrstva jeho „života“.
Nejde o nič výnimočné
Podobné prípady nie sú vo svete umenia výnimočné. Minulý rok sa mechanik v holandskej galérii cítil užitočný, keď vyhodil dve prázdne plechovky piva. Netušil však, že išlo o ocenené umelecké dielo francúzskeho autora Alexandra Laveta s názvom „All the good times we spent together“. Incident z Taiwanu tak opäť pripomína tenkú hranicu medzi umením, jeho interpretáciou a snahou „pomôcť“, ktorá niekedy napácha viac škody než úžitku.