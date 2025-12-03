Zabudnutá kniha o Ježišovom detstve šokuje: Čo ukrýva zakázané evanjelium? PRETO ho cirkev nechcela vidieť!

LONDÝN - Dlho zabudnutá kniha, ktorá sa nedostala do Biblie a vznikla pred takmer 1 900 rokmi, odhaľuje tajné príbehy z Ježišovho detstva, ktoré raná cirkev držala po stáročia pod pokrievkou.
Evanjelium detstva podľa Thomasa opisuje zázračné skutky mladého Ježiša – oživuje hlinených vtákov, načerpáva vodu z rozbitého džbánu, lieči dieťa so zlomenou nohou či pomáha okolitým ľuďom neobyčajnými spôsobmi. Na druhej strane kniha ukazuje aj temnejšiu stránku Ježiša – ako pomstychtivé dieťa, ktoré dokonca preklial chlapca k smrti za to, že ho udrel na rameno. Po incidente, keď Ježiš dieťa zabije, sa dedinčania sťažujú Jozefovi a Márii. Na ich obvinenia reaguje Ježiš zaslepením tých, ktorí ho napomenuli.
O čom hovorí jeden z príbehov?
Kniha začína, keď je Ježiš iba päťročný, zatiaľ čo tradičná Biblia spomína jeho prvý príbeh až vo veku 12 rokov. V jednom z príbehov Jozef vezme Ježiša k učiteľovi, aby sa naučil písmená, píše britský denník Daily Mail. Keď sa Ježiš počas hodiny smeje, učiteľ ho ignoruje, ale dieťa ho ohromí svojimi znalosťami.
Evanjelium detstva podľa Thomasa bolo ranou cirkvou odmietnuté, pretože zobrazovalo Ježiša ako násilné a náladové dieťa, čo bolo v rozpore s ortodoxným kresťanským učením. Neskoršie zaradenie textu a jeho spojenie s gnostickou literatúrou ešte viac podnietilo cirkevných vodcov označiť ho za neautentické a heretické dielo.
Identita nie je jasná
Na rozdiel od tradičných evanjelií – Matúša, Marka, Lukáša a Jána – ktoré cirkev akceptovala ako autentické záznamy Ježišovho života a učenia, Evanjelium detstva podľa Thomasa pripisuje autorstvo „Thomasovi Izraelitovi“, ktorého identita nie je jasná a nejde o apoštola Thomasa. Text je súbor príbehov z detstva Ježiša, ktoré by sa nemali zamieňať s moderným Evanjeliom podľa Thomasa.
Okrem temných príbehov kniha zobrazuje aj Ježišove zázraky – uzdravuje drevorubača, ktorý si poranil chodidlo, napĺňa plášť vodou z rozbitej nádoby, rozmnožuje zrnko pšenice a rozdeľuje ho chudobným, vdovám a sirotám. Pomáha dokonca Jozefovi pri stolárskej práci alebo lieči svojho brata Jakuba po uštipnutí hadom.
Detský Ježiš nebol len mocný, ale aj súcitný
Tieto príbehy ukazujú, že detský Ježiš nebol len mocný, ale aj súcitný, a používal svoje mimoriadne schopnosti na pomoc a ochranu ľudí okolo seba. Napriek tomu, že raná cirkev sa obávala jeho „násilnej“ stránky, Evanjelium detstva podľa Thomasa poskytuje fascinujúci pohľad na komplexnú osobnosť Ježiša ako dieťaťa – spojenie zázračnej moci, spravodlivosti a ľudského temperamentu.