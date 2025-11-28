Japonci vytiahli zbraň, akú svet nevidel: Na medvede nasadili DRONY so psím štekotom! VIDEO z testovania desí aj ľudí

JAPONSKO - Japonsko čelí rekordnému nárastu útokov medveďov a situácia je tak vážna, že úrady museli siahnuť po riešení, aké by čakal len málokto. Do vzduchu vypustili špeciálne drony s namaľovanými očami, megafónmi a petardami, ktoré majú šelmy odstrašiť skôr, než zaútočia na ľudí či zničia úrodu. Obyvatelia sú z nového „lietajúceho strážcu“ v pomykove – no odborníci tvrdia, že iná možnosť už nezostala.
V Japonsku sa čoraz častejšie stretávajú s útokmi medveďov, a tak siahli po pomerne netradičnom riešení. Tamojšie úrady testujú drony vybavené megafónmi, z ktorých sa ozýva hlasné štekanie psov, aby šelmy odplašili skôr, než sa priblížia k ľudským obydliam či sadom. Podľa agentúry Reuters dokáže tento „lovecký dron“ dokonca vystreľovať aj hlučné petardy.
Útočia aj úrodu
Zariadenie má červené telo široké takmer jeden meter, pričom na prednej strane sú namalované veľké oči, ktoré majú medvede odradiť už na prvý pohľad. Neobvyklý vzhľad však maskuje modernú technológiu, ktorú nedávno nasadila prefektúra Gifu v ovocnom sade Fruits Park Kurouchi. Cieľ je jasný – zabrániť medveďom ničiť úrodu jabĺk a broskýň.
„Pri práci máme z medveďov vždy obavy,“ priznáva Masahiko Amaki, vedúci miestneho ovocinárskeho družstva. Situácia sa však tento rok výrazne zhoršila. Naofumi Jošikawa z environmentálneho oddelenia uviedol, že počet stretov s medveďmi je tejto jesene takmer osemkrát vyšší než vlani. Úrady preto okolie vybavili výstražnými tabuľami a návštevníkom odporúčajú pohybovať sa v skupinách, nosiť zvončeky a po zotmení nevchádzať do rizikových lokalít.
Prípravy na zimný spánok
Podľa údajov verejnoprávnej televízie NHK bolo od apríla minulého roka pri útokoch medveďov zranených rekordných 220 ľudí, z toho trinásť smrteľne. Len v priebehu posledného mesiaca zahynulo sedem osôb – práve v období, keď medvede zhromažďujú tukové zásoby pred zimným spánkom. Začiatkom novembra museli situáciu pomáhať riešiť už aj vojaci, ktorí boli povolaní k regulácii premnožených jedincov.