Záhadná zimná postava obletela sociálne siete: Náhoda alebo geniálny žart? Virálna FOTKA baví internet

ČESKO - Na sociálnych sieťach sa objavila fotografia zasneženej plochy, ktorá pobavila tisíce používateľov. Na záberoch totiž vznikla akási zvláštna „postavička“ vytvorená v snehu a osvetlená pouličnými lampami. Mnohí si však myslia, že nejde o obyčajnú náhodu, ale o premyslenú recesiu niekoho, kto sa rozhodol adventu dodať svoj vlastný, originálny humor.
Na sociálnych sieťach sa začala šíriť fotografia zasneženého priestranstva, ktorá okamžite vyvolala úsmev aj zvedavosť. Záber zachytáva zimnú scénu osvetlenú teplým svetlom pouličných lámp a v jej strede akúsi symbolickú „postavičku“, ktorá na prvý pohľad pôsobí tak, akoby ju niekto vytvoril zámerne. Hoci autor pôvodného príspevku k fotke napísal len jednoduché „Je to tady! Začal advent!“, používatelia sociálnych sietí začali rýchlo špekulovať o tom, čo vlastne vidia.
Línie sú až podozrivo presné
Spočiatku sa šírila myšlienka, že ide len o náhodnú súhru svetla, tieňov a odhrnutého snehu. No mnohí komentujúci upozornili, že línie sú až podozrivo presné a kompozícia pôsobí, akoby niekto úmyselne vytvoril postavičku so všetkými charakteristickými detailmi. Niekoľko používateľov dokonca poznamenalo, že autor musel mať buď výbornú fantáziu, alebo veľmi veľa času a chuť experimentovať so snehom.
Fotografia sa tak rýchlo stala virálnou nielen vďaka svojmu humornému efektu, ale aj kvôli diskusii, či ide o náhodu alebo dobre premyslený žart. Adventná atmosféra dostala nádych recesie a celá situácia sa premenila na sviatočnú kuriozitu, ktorá ukázala, že aj obyčajný sneh a svetlo môžu priniesť nečakanú dávku kreativity. Nech už za touto „postavičkou“ stojí ktokoľvek, jedno je isté: internet ju miluje. A ak bol cieľ rozosmiať ľudí v predvianočnom období, určite sa vydaril na jednotku.