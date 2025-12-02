Biológ sa ROZPLAKAL priamo v džungli: Vzácny kvet hľadal 13 rokov! VIDEO jeho rozkvetu dojalo tisíce ľudí

SUMATRA – Britský biológ po náročnej expedícii v neprístupnej džungli západnej Sumatry zažil okamih, ktorý mu navždy zostane v pamäti. Spolu s miestnymi sprievodcami našli extrémne vzácnu rastlinu Rafflesia hasseltii presne vo chvíli, keď sa po deviatich mesiacoch vývoja prvýkrát otvorila.
Britský biológ Dr. Chris Thorogood z University of Oxford zverejnil dojímavé video, na ktorom zachytáva okamih objavu jedného z najvzácnejších kvetov planéty. Po dňoch putovania hustou džungľou, kde sa bežne pohybujú tigre, sa jemu a miestnym sprievodcom podarilo nájsť mimoriadne vzácnu Rafflesiu hasseltii práve vo chvíli, keď sa rozvinula do plného kvetu.
Kvitnutie trvá iba niekoľko dní
Ako ukazuje video, v momente objavu sa miestny ochranár a sprievodca Septian Andriki rozplakal od dojatia. Dr. Thorogood sa mu snažil upokojujúco povedať: „Je to v poriadku, dokázali sme to. Našli sme ju, môj priateľ.“ Objav bol o to emotívnejší, že kvety tohto druhu sa vyvíjajú až deväť mesiacov a rozkvitnú iba na niekoľko dní. Nájsť ich v plnom rozkvete je takmer nemožné – a vedci stáli priamo pri tom, keď sa púčik otvoril.
Rastie len na malom území
Rafflesia hasseltii, miestne nazývaná „Cendawan Muca Rimau“ – teda „tigria huba“ – rastie len na malom území Západnej Sumatry, kam sa dá dostať iba so špeciálnym povolením. Vedci žartujú, že tento kvet pravdepodobne videlo viac tigrov než ľudí.
Rod Rafflesia je známy tým, že zahŕňa najväčšie kvety na svete. Jeho slávny príbuzný Rafflesia arnoldi dosahuje priemer až jeden meter a váži okolo 11 kilogramov. Pre svoj typický zápach zhnitého mäsa dostali tieto rastliny prezývku „mŕtvolné kvety“, keďže vôňou lákajú muchy a chrobáky, ktoré pomáhajú s opelením.
Tento vzácny druh hľadá už 13 rokov
Podľa výskumníkov je situácia týchto unikátnych rastlín kritická. Až 60 % všetkých druhov rodu Rafflesia je ohrozených vyhynutím a väčšina ich prirodzených lokalít neleží v chránených oblastiach. Pre sprievodcu Andrikiho bol objav mimoriadne osobný. Tento vzácny druh hľadá už 13 rokov a moment, keď sa im ho podarilo nájsť v plnom rozkvete, ho dostal až k slzám.
„Bolo to elektrizujúce,“ povedal Thorogood pre Daily Mail. „Kombinácia náročnej cesty a neuveriteľného kvetu z toho spravila silný emotívny okamih. Keď sedíte pri tej rastline, je to ako byť na inej planéte.“ Zároveň zdôraznil, že skutočnými hrdinami expedície sú miestni experti – Andriki a Iwan Iswandi – ktorých detailná znalosť džungle umožnila rastlinu nájsť.
Dojatí boli aj ľudia na sociálnych sieťach
Video dojatia rýchlo obletelo internet. Fanúšikovia prírody zaplavili biológa správami: „Aj ja by som bol taký emotívny. Už len z videa mám slzy v očiach,“ napísal jeden sledovateľ. „Úžasné, že niekto dokáže mať taký rešpekt k prírode, že ho to dojme k slzám,“ uviedol ďalší. Mnohí ocenili aj úsilie tímu, ktorý podstúpil náročnú cestu len preto, aby zachytil jedno z najvzácnejších predstavení prírody – rozkvet kvetu, ktorý ľudia takmer nikdy nevidia.