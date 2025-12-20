Muž bol takmer dve hodiny na onom svete: Potom zázračne ožil! Popísal inú dimenziu a odkaz od Ježiša

WASHINGTON - Rutinný zákrok sa zmenil na boj o život, ktorý lekári napokon vzdali. Američan Dean Braxton bol takmer dve hodiny klinicky mŕtvy. Keď sa však nečakane prebral, začal hovoriť o zážitku, ktorý mal za hranicou života.
Zástava srdca a rozhodnutie presunúť telo
V roku 2006 podstúpil Dean Braxton operáciu obličkových kameňov, ktorá mala byť bežným zákrokom. Počas hospitalizácie sa však jeho stav náhle zhoršil. Došlo k vážnej infekcii a následne k zástave srdca.
Zdravotníci sa muža pokúšali oživiť desiatky minút. Keď sa ani po hodine a 45 minútach nepodarilo obnoviť životné funkcie, pristúpili k rozhodnutiu presunúť telo do márnice.
Prebral sa v momente, keď to nikto nečakal
Práve vtedy sa však stalo niečo, čo lekári označili za nepochopiteľné. Braxton sa náhle prebral. Vzhľadom na to, že mozog zvyčajne utrpí nezvratné poškodenie už po niekoľkých minútach bez kyslíka, jeho stav vyvolal šok.
Napriek dlhému času bez známok života bol neurologicky v poriadku a bez následkov. Aj preto mu zdravotníci začali hovoriť „zázračný muž“.
Opis „inej dimenzie“, ktorú nazval nebom
Braxton neskôr pre britský denník Daily Mail opísal, čo podľa vlastných slov zažil počas klinickej smrti. Tvrdí, že sa ocitol v priestore, ktorý vnímal ako inú dimenziu – nebo.
Podľa jeho rozprávania tam stretol zosnulých príbuzných vrátane starej mamy, ale aj predkov, ktorých v pozemskom živote nikdy nepoznal. Celé prostredie mu pripadalo mimoriadne živé a intenzívne.
Myšlienky namiesto slov
V tomto svete podľa neho fungovala komunikácia inak než na Zemi. Ľudia aj bytosti sa dorozumievali prostredníctvom myšlienok, nie slov.
„Keď niekto chcel hovoriť napríklad o stole, neprenášal slová, ale celý obraz stola priamo do mysle,“ opísal Braxton. Zvieratá vnímal ako inteligentné a priateľské, pričom ich správanie mu pripadalo radostné.
Hranica, za ktorú by sa už nevrátil
Američan tvrdí, že sa dostal až k pomyselnej hranici neba. Uvedomoval si, že ak by ju prekročil, návrat späť by už nebol možný.
Práve v tom momente sa mu podľa jeho slov zjavil Ježiš. „Ešte nenastal tvoj čas. Musíš sa vrátiť,“ mal mu povedať.
„Vráť sa“ zaznelo trikrát
Braxton priznáva, že sa mu späť nechcelo. Zmenu priniesol až pohľad na vlastné telo ležiace na nemocničnom lôžku, obklopené rodinou a lekármi.
Ježiš mu mal výzvu zopakovať trikrát. Následne Braxton pocítil, ako sa mu opäť rozbehlo srdce a obnovil sa pulz. Lekári, ktorí ho už považovali za mŕtveho, neverili vlastným očiam.
Lekári nenašli poškodenie mozgu
Po stabilizovaní stavu vyšetrenia ukázali, že jeho mozog nevykazuje žiadne známky poškodenia. „Nečakali, že sa ešte niekedy vrátim,“ povedal neskôr.
Práve kombinácia dĺžky klinickej smrti a úplného zotavenia viedla k tomu, že prípad považovali za výnimočný.
Zážitok, ktorý mu zmenil život
Braxton tvrdí, že návrat zo zážitku na hranici života a smrti zásadne ovplyvnil jeho hodnoty. Kým predtým sa sústredil najmä na kariéru, majetok a praktické rozhodnutia, dnes ich považuje za pominuteľné.
Do popredia sa preňho dostali rodinné vzťahy a pomoc druhým. Zároveň hovorí o túžbe viesť ľudí k viere a k osobnému stretnutiu s Ježišom.