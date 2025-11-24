Mrazivé svedectvo ženy, ktorá DVAKRÁT zomrela: Smrť NIE JE koniec! Lekári neverili vlastným ušiam

USA - Žena z americkej Virgínie, ktorú dvakrát oživili po tom, čo jej prestalo biť srdce, prelomila mlčanie a prvýkrát otvorene prehovorila o tom, čo vraj videla „na druhej strane“.
Deborah Prumová, manželka, matka a bývalá riaditeľka výskumu na prestížnej Dartmouth Medical School, opisuje dva zážitky, ktoré takmer zničili jej rodinu – a zároveň jej podľa vlastných slov ukázali, čo sa deje medzi životom a smrťou.
Predčasný pôrod sa skomplikoval
Prvý incident sa odohral v polovici 80. rokov, keď Prumová predčasne začala rodiť svojho najstaršieho syna. Jej zdravotný stav sa dramaticky zhoršil – extrémne vysoký tlak, problémy s pečeňou, nízke krvinky a následné záchvaty ju dostali na pokraj života.
Prumová tvrdí, že počas urgentného zákroku „opustila svoje telo“ a z výšky stropu sledovala lekárov, ktorí bojovali o jej život a život dieťaťa. Vznášala sa bez bolesti, bez emócií a s chladnou jasnosťou pozorovala vlastné telo, ktoré personál odvážal na akútny cisársky rez. Nasledujúce tri dni strávila v umelom spánku, jej syn prvé dva týždne v intenzívnej starostlivosti. Priznáva, že o zážitku dlhé roky nehovorila: „Nevedela som, ako to vysvetliť. Ani ako o tom hovoriť,“ napísala pre HuffPost.
Žiarivý žltý priestor
Viac ako 20 rokov po prvej skúsenosti prežila Prumová ďalšiu – tentoraz po automobilovej nehode v roku 2007, keď do auta manželov narazil vodič, ktorý prešiel na červenú. Jej manžel, lekár, jej po náraze nedokázal nahmatať pulz. Prumová však opisuje, že už v tom momente nebola „na Zemi“. Ocitla sa v žiarivo žltom priestore, kde podľa svojich slov neexistovala ako človek – iba ako „čistá energia“ prepojená s väčšou životnou silou.
„Nemala som vedomie vlastnej identity. Cítila som iba absolútny pokoj. Bezpečie. Domov,“ píše. Žlté svetlo prirovnala k tomu, „ako keď sa človek ponorí do pudingu“. V diaľke pritom počula, ako ju manžel volá menom. Hlas sa snažila ignorovať – nechcela odísť z miesta, kde sa cítila „euforicky a slobodne“. Krátko nato však ucítila, že je vtiahnutá späť do tela.
Po prebratí si podľa vlastných slov uvedomila, že pri dverách auta stojí muž vo veku okolo 40 rokov, s kučeravými vlasmi, ustupujúcou líniou vlasov a v košeli bez kravaty. Držal ju za ruku a bránil jej v pohybe, aby si neublížila. Problém je, že tento muž neexistuje – aspoň podľa všetkých ostatných. Jej manžel ho nevidel. Ani záchranári, ktorí dorazili na miesto. Nepodarilo sa nájsť žiadneho svedka, ktorý by potvrdil jeho prítomnosť.
Existuje posmrtný život?
Výskum NYU ukazuje, že mnohí ľudia s podobnými zážitkami opisujú „prechod do inej sféry“. Prumová tvrdí, že presne to zažila aj ona – dvakrát. „Trvalo mi dve klinické smrti, kým som pripustila, že tieto zážitky môžu byť skutočné. Keby som ich nezažila? Asi by som neverila,“ dodáva.