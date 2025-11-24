Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Mrazivé svedectvo ženy, ktorá DVAKRÁT zomrela: Smrť NIE JE koniec! Lekári neverili vlastným ušiam

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

USA - Žena z americkej Virgínie, ktorú dvakrát oživili po tom, čo jej prestalo biť srdce, prelomila mlčanie a prvýkrát otvorene prehovorila o tom, čo vraj videla „na druhej strane“.

Deborah Prumová, manželka, matka a bývalá riaditeľka výskumu na prestížnej Dartmouth Medical School, opisuje dva zážitky, ktoré takmer zničili jej rodinu – a zároveň jej podľa vlastných slov ukázali, čo sa deje medzi životom a smrťou.

Predčasný pôrod sa skomplikoval

Prvý incident sa odohral v polovici 80. rokov, keď Prumová predčasne začala rodiť svojho najstaršieho syna. Jej zdravotný stav sa dramaticky zhoršil – extrémne vysoký tlak, problémy s pečeňou, nízke krvinky a následné záchvaty ju dostali na pokraj života.

HROZIVÝ signál tesne pred smrťou: Ak počujete TENTO ZVUK, prichádzajú posledné hodiny života Prečítajte si tiež

HROZIVÝ signál tesne pred smrťou: Ak počujete TENTO ZVUK, prichádzajú posledné hodiny života

Prumová tvrdí, že počas urgentného zákroku „opustila svoje telo“ a z výšky stropu sledovala lekárov, ktorí bojovali o jej život a život dieťaťa. Vznášala sa bez bolesti, bez emócií a s chladnou jasnosťou pozorovala vlastné telo, ktoré personál odvážal na akútny cisársky rez. Nasledujúce tri dni strávila v umelom spánku, jej syn prvé dva týždne v intenzívnej starostlivosti. Priznáva, že o zážitku dlhé roky nehovorila: „Nevedela som, ako to vysvetliť. Ani ako o tom hovoriť,“ napísala pre HuffPost.

Žiarivý žltý priestor

Viac ako 20 rokov po prvej skúsenosti prežila Prumová ďalšiu – tentoraz po automobilovej nehode v roku 2007, keď do auta manželov narazil vodič, ktorý prešiel na červenú. Jej manžel, lekár, jej po náraze nedokázal nahmatať pulz. Prumová však opisuje, že už v tom momente nebola „na Zemi“. Ocitla sa v žiarivo žltom priestore, kde podľa svojich slov neexistovala ako človek – iba ako „čistá energia“ prepojená s väčšou životnou silou.

Prežili klinickú smrť a vrátili sa späť: Z ich slov budete mať zimomriavky! Ticho, svetlo a pokoj... alebo peklo? Prečítajte si tiež

Prežili klinickú smrť a vrátili sa späť: Z ich slov budete mať zimomriavky! Ticho, svetlo a pokoj... alebo peklo?

„Nemala som vedomie vlastnej identity. Cítila som iba absolútny pokoj. Bezpečie. Domov,“ píše. Žlté svetlo prirovnala k tomu, „ako keď sa človek ponorí do pudingu“. V diaľke pritom počula, ako ju manžel volá menom. Hlas sa snažila ignorovať – nechcela odísť z miesta, kde sa cítila „euforicky a slobodne“. Krátko nato však ucítila, že je vtiahnutá späť do tela.

STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách Prečítajte si tiež

STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách

Po prebratí si podľa vlastných slov uvedomila, že pri dverách auta stojí muž vo veku okolo 40 rokov, s kučeravými vlasmi, ustupujúcou líniou vlasov a v košeli bez kravaty. Držal ju za ruku a bránil jej v pohybe, aby si neublížila. Problém je, že tento muž neexistuje – aspoň podľa všetkých ostatných. Jej manžel ho nevidel. Ani záchranári, ktorí dorazili na miesto. Nepodarilo sa nájsť žiadneho svedka, ktorý by potvrdil jeho prítomnosť.

Existuje posmrtný život?

Výskum NYU ukazuje, že mnohí ľudia s podobnými zážitkami opisujú „prechod do inej sféry“. Prumová tvrdí, že presne to zažila aj ona – dvakrát. „Trvalo mi dve klinické smrti, kým som pripustila, že tieto zážitky môžu byť skutočné. Keby som ich nezažila? Asi by som neverila,“ dodáva.

Viac o téme: SpoveďKlinická smrťDruhá stranaDeborah Prum
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Neuveríte, aké ľahké je
Neuveríte, aké ľahké je nechať sa OKLAMAŤ! Väčšina ľudí NEROZPOZNÁ falošnú tvár: Vedci prezradili, ako odhaliť pravdu
Zaujímavosti
Najväčší OMYL vášho dňa:
Najväčší OMYL vášho dňa: Ignorujete potravinu, ktorá rozhoduje o dĺžke života, VARUJE lekár! TAJOMSTVO dlhovekosti odhalené
Zaujímavosti
DOBA ĽADOVÁ už o
DOBA ĽADOVÁ už o pár rokov?! Vedci varujú pred mrazivým scenárom, ktorý má zasiahnuť Európu: Mali by sme sa pripraviť?
Zaujímavosti
HROZIVÝ signál tesne pred
HROZIVÝ signál tesne pred smrťou: Ak počujete TENTO ZVUK, prichádzajú posledné hodiny života
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezident SZB Peter Vozár počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Prezident SZB Peter Vozár počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Zimné športy
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Zimné športy
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Prominenti

Domáce správy

Ministri Migaľ a Drucker
Ministri Migaľ a Drucker musia objasniť pochybné nákupy svojich rezortov, uviedla strana PS
Domáce
FOTO Pamiatkári neveria vlastným OČIAM:
Pamiatkári neveria vlastným OČIAM: Bizarný omyl a pobúrenie na Spiši, v chránenom území začali ťahať asfalt!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE V Košiciach sa
AKTUÁLNE V Košiciach sa zrazili dve električky: Hlásia viacero zranených
Domáce
Polícia odhalila pri kontrole vlakov a staníc stovky priestupkov, vypátrala aj nezvestných
Polícia odhalila pri kontrole vlakov a staníc stovky priestupkov, vypátrala aj nezvestných
Regióny

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
EURÓPSKA mierová dohoda pre Ukrajinu: TOTÁLNY rozpor s Trumpovým návrhom! Škrty aj pre Putina
Zahraničné
POZOR, veľká zmena v
POZOR, veľká zmena v doprave u našich susedov! V TÝCHTO miestach zakážu vodičom prejazd
Zahraničné
Taliani bojujú proti turistom:
Taliani bojujú proti turistom: RADIKÁLNE opatrenia! Milovníci kávy sa musia pripraviť na ZMENY
Zahraničné
Robert Fico.
O návrhu EK o zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj slovenský parlament, uviedol Fico
Zahraničné

Prominenti

Vladislav Plevčík
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Domáci prominenti
Smutná správa pre hudobný
Smutná správa pre hudobný svet: Zomrela LEGENDA reggae!
Zahraniční prominenti
Miriam Kalisová
Kalisová o ŤAŽKOM období po ROZVODE so Šmahelom: Mala LEN 43 kíl, nedokázala jesť!
Domáci prominenti
Princ Philip, 99-ročný manžel
Princ Philip varoval Harryho pred svadbou s Meghan: Fú, to sú poriadne tvrdé slová!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mrazivé svedectvo ženy, ktorá
Mrazivé svedectvo ženy, ktorá DVAKRÁT zomrela: Smrť NIE JE koniec! Lekári neverili vlastným ušiam
Zaujímavosti
Neuveríte, aké ľahké je
Neuveríte, aké ľahké je nechať sa OKLAMAŤ! Väčšina ľudí NEROZPOZNÁ falošnú tvár: Vedci prezradili, ako odhaliť pravdu
Zaujímavosti
Najprepychovejší majác sveta: Cordouan
Najprepychovejší majác sveta: Cordouan ukrýva dokonca aj kaplnku!
dromedar.sk
Najväčší OMYL vášho dňa:
Najväčší OMYL vášho dňa: Ignorujete potravinu, ktorá rozhoduje o dĺžke života, VARUJE lekár! TAJOMSTVO dlhovekosti odhalené
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce

Ekonomika

Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov

Šport

Obrovská smola počas rozcvičky: Známa lyžiarka sa vážne zranila a príde o olympiádu
Obrovská smola počas rozcvičky: Známa lyžiarka sa vážne zranila a príde o olympiádu
Lyžovanie
FC Košice vyslyšali prosby fanúšikov: To, čo sme na nedávnom stretnutí sľúbili, aj plníme
FC Košice vyslyšali prosby fanúšikov: To, čo sme na nedávnom stretnutí sľúbili, aj plníme
Niké liga
VIDEO Takéhoto hráča ťažko nahradia: Škaredé zranenie Rusa v NHL, hokej si tak skoro nezahrá
VIDEO Takéhoto hráča ťažko nahradia: Škaredé zranenie Rusa v NHL, hokej si tak skoro nezahrá
NHL
Weiss drží Calzonovi palce a verí v úspešnú baráž Slovákov: Na reprezentáciu nechodím, ale zaslúžia si to
Weiss drží Calzonovi palce a verí v úspešnú baráž Slovákov: Na reprezentáciu nechodím, ale zaslúžia si to
Slovensko

Auto-moto

Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita

Technológie

AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Hoaxy
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Android
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Android
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!

Pre kutilov

Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 mýtov o sexe, ktorým ženy stále veria: Takto si od seba odplašíte chlapa po svojom boku
Sex
5 mýtov o sexe, ktorým ženy stále veria: Takto si od seba odplašíte chlapa po svojom boku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
EURÓPSKA mierová dohoda pre Ukrajinu: TOTÁLNY rozpor s Trumpovým návrhom! Škrty aj pre Putina
Pamiatkári neveria vlastným OČIAM:
Domáce
Pamiatkári neveria vlastným OČIAM: Bizarný omyl a pobúrenie na Spiši, v chránenom území začali ťahať asfalt!
AKTUÁLNE V Košiciach sa
Domáce
AKTUÁLNE V Košiciach sa zrazili dve električky: Hlásia viacero zranených
POZOR, veľká zmena v
Zahraničné
POZOR, veľká zmena v doprave u našich susedov! V TÝCHTO miestach zakážu vodičom prejazd

Ďalšie zo Zoznamu