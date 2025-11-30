Nepodarený BOTOX zmenil žene život: Stačila jedna injekcia a… nevie OTVORIŤ OKO! VIDEO odhaľuje desivú chybu lekára

USA – Američanka Lydia Augustová sa na TikToku podelila o nepríjemný zážitok, ktorý jej po rutinnom podaní botoxu na migrény zmenil život na niekoľko týždňov. Zákrok, ktorý podstupuje roky, tentoraz dopadol tak zle, že jej úplne ochablo jedno viečko. Oko nedokáže otvoriť a lekári ju varovali, že z toho „mrkania“ sa tak skoro nedostane.
Američanka Lydia Augustová sa stala virálnou po tom, čo priznala, že jej nepodarený botoxový zákrok zanechal jedno oko takmer úplne zatvorené. Botox pritom podstupuje roky, keďže jej pomáha tlmiť chronické migrény. Po najnovšej návšteve neurológa však niečo zjavne nevyšlo.
„Máte zlý deň? Stavím sa, že ja mám horší,“ vtipkovala v klipe na TikToku, kde ukázala svoje zavreté ľavé oko. Dodala, že viečko má „zamknuté“ už niekoľko dní a ani predpísané očné kvapky nezaberajú. Lekári jej pritom povedali, že stav sa môže upravovať až tri mesiace. „Takže ma najbližších 12 týždňov uvidíte len žmurkať,“ zasmiala sa. Jej video už presiahlo 250-tisíc videní.
Čo sa mohlo pokaziť?
V ďalších videách sa snažila opísať priebeh. Prezradila, že zákrok absolvovala u svojho neurológa, no konkrétne detaily nespresnila. informuje na svojom webe dailydot.com. Sledujúci však rýchlo začali špekulovať, že injekcia mohla zasiahnuť sval zodpovedný za zdvíhanie viečka, čím ho dočasne paralyzovala.
Augustová priznala frustráciu: kvapky vraj dostala, ale nikto jej presne nevysvetlil, ako často ich používať. „Oči mám extrémne suché. To dobré musí teraz robiť robotu za obidve,“ povedala. Aspoň malá útecha prišla od zamestnávateľa – umožnil jej pracovať z domu, kým sa jej zrak „nespôsobí“.
Ide o dočasný efekt
Odborníci vysvetľujú, že poklesnuté viečko po botoxe – tzv. ptóza – je známy, hoci pomerne zriedkavý vedľajší účinok. Vzniká práve vtedy, keď toxín oslabí svaly, ktoré zdvíhajú viečko. Dobrou správou je, že ide o dočasný efekt, ktorý väčšinou ustúpi v priebehu dvoch až šiestich týždňov.
Pomôcť môžu kvapky, ktoré sval jemne stimulujú a viečko opticky nadvihnú. Niektorí odborníci odporúčajú aj jemnú masáž, no výhradne pod vedením lekára. Problém nastáva najmä vtedy, ak injekcia putuje príliš nízko alebo sa rozšíri do nechceného svalu.
Pod videom sa strhol ošiaľ
Paradoxne, v snahe takýmto chybám predísť, niektorí lekári pichajú botox privysoko, čo môže zas spôsobiť pokles obočia – ďalší neželaný efekt. Pod videom sa rýchlo strhol ošiaľ. Komentujúci začali radiť, ako botox „zbrzdiť“, aby účinky rýchlejšie vyprchali. Jeden užívateľ odporúčal veľa kardio tréningov, ďalší spomenul ricínový olej, ktorý mu vraj botox „rozpustil“ za tri týždne. Objavila sa aj rada používať mikroprúdové zariadenia.
Niektorí však namiesto rád pridali vlastné skúsenosti či podporu. „Aspoň si nedostala botulizmus. Ja áno – a po 2,5 roku sa stále zotavujem,“ priznala jedna žena. Ďalšia napísala, že po zlom zážitku s botoxom už zákrok nikdy neopakovala. Objavili sa aj varovania pre všetkých, ktorí si botox plánujú dať pichnúť: „Choďte len k niekomu, kto robí injekcie každý deň. Chirurg ani dermatológ nemusí byť ten najlepší, ak sa tomu nevenuje nonstop,“ upozornila jedna z komentujúcich. Daily Dot už kontaktoval Augustovú pre vyjadrenie.