Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva

KALIFORNIA - Tridsaťročná Leslie Luxxová z Venice Beach v Kalifornii sa stala virálnou senzáciou po tom, čo priznala, že na plastické operácie minula viac ako 100-tisíc dolárov (vyše 74-tisíc eur). Cieľ? Premeniť sa na živú verziu superhrdinky, akú videla v anime seriáloch, ktoré ako dieťa milovala.
V rozhovore pre reláciu Hooked on the Look na kanáli Truly prezradila, že ju ku kozmetickým zákrokom inšpiroval cosplay a túžba mať „veľké a výrazné krivky“. „Ak by som mohla byť tá najväčšia, tak by som bola,“ vyhlásila bez okolkov.
Za posledné tri a pol roka podstúpila viacero zákrokov – od rinoplastiky, liposukcie a brazílskeho liftingu zadku (BBL), cez implantáty až po dve zväčšenia pŕs. Dokonca si nechala zlomiť rebrá, aby dosiahla užší pás.
Ako influencerka cíti tlak
Leslie, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako 3,2 milióna sledovateľov, otvorene hovorí o tlaku, ktorý cíti ako influencerka: „Keď vidím modelky a dievčatá na Instagrame, ako si dávajú robiť plastiky, mám pocit, že musím pokračovať, aby som zostala krásna, sexi a relevantná. Neustále sa objavujú nové trendy a nové krivky. Cítim tlak vyzerať lepšie – byť extrémne pekná a stále na vrchole.“
Jej neustála túžba po väčších a nápadnejších tvaroch však znepokojuje rodinu aj priateľov. Jej partner Michael priznáva, že jej vzhľad má preňho aj odvrátenú stránku: „Leslie vyzerá každý deň inak – je to, akoby som mal každý deň novú priateľku. Podporujem ju, ale je to paradox – niekedy je toho jednoducho priveľa.“
Leslie trpí poruchou vnímania vlastného tela
Leslie si zároveň uvedomuje, že trpí poruchou vnímania vlastného tela (body dysmorfia). „Chcem byť stále väčšia a krajšia. Ľudia ma súdia na každom kroku, často ma ani nevnímajú ako človeka,“ priznala. Aj keď čelí posmechu a kritike, hovorí, že sa naučila nenechať sa vyviesť z miery. „Na začiatku ma negatívne komentáre veľmi ranili – plakala som. Ale potom som si povedala, prečo by ma to malo trápiť? Niektorí si to ani nemôžu dovoliť, tak nech hovoria, čo chcú.“
Na ulici podľa vlastných slov zažíva extrémne reakcie: „Keď niekam prídem, buď sa mi smejú, alebo na mňa len mlčky zízajú.“ Zatiaľ čo Leslie tvrdí, že operácie jej prinášajú sebavedomie, mnohí ju na internete ostro kritizujú. Pod videom s jej príbehom sa objavili stovky komentárov, v ktorých ľudia vyjadrili šok z jej premeny.
Vlastný ideál dokonalosti
„Je smutné, že si platí za to, aby vyzerala horšie – pritom bola predtým nádherná,“ napísal jeden z užívateľov YouTube. Iný dodal: „Wonder Woman? Skôr I wonder what happened to this woman.“ Ďalší komentoval: „Najironickejšie je, že pred operáciami bola skutočne krásna.“ Kritici upozorňujú, že Leslie by skôr než ďalšie zákroky potrebovala psychologickú pomoc. Ona však tvrdí, že sa len snaží dosiahnuť vlastný ideál dokonalosti: „Chcem byť superhrdinkou svojho života. A ak si ju môžem vytvoriť sama, prečo nie?“