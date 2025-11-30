NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue Hole pohltilo DESIATKY potápačov! Odborníci prezradili, prečo sa tam stále zomiera

KÁHIRA - Len pár metrov od egyptskej Dahabu sa skrýva jedno z najnebezpečnejších miest planéty, obrovská podmorská priepasť prezývaná Blue Hole. Na prvý pohľad vyzerá ako raj: koraly, farebné ryby a monumentálny kamenný oblúk pripomínajúci katedrálu. No práve tento zdanlivý raj dostal desivú prezývku „Cintorín potápačov“.
Oficiálne je tu zdokumentovaných najmenej 40 úmrtí, no skutočný počet môže byť až 200. Ako informuje portál IFL Science, okolie vchodu dnes lemujú pamätné tabuľky venované tým, ktorí sa už z hĺbok nevrátili. K tomu, prečo je Blue Hole najnebezpečnejším potápačským miestom sveta, výrazne prispieva jeho štruktúra. Vstup, nazývaný saddle, začína v hĺbke len 6 metrov, no následne sa prepadáva až do hĺbky 120 metrov. V jeho stenách sa nachádza aj legendárny tunel Arch, vzdialený 55 metrov pod hladinou. Má výšku 65 metrov a dĺžku 26 metrov a potápači ho opisujú ako „podmorskú katedrálu“.
Hoci miestni inštruktori rekreačných potápačov do tunela nepúšťajú, adrenalínoví dobrodruhovia ho skúšajú stále. Mnohí z nich tam našli smrť. Tarek Omar, technický potápač z Dahabu, začal Blue Hole skúmať v roku 1992. O päť rokov neskôr začal z jeho útrob vyťahovať telá. Čoskoro si vyslúžil prezývku „the bone collector“ – zberač kostí. Práve on videl na vlastné oči, ako často potápačov zradí kombinácia nevedomosti, prehnaného sebavedomia a neodpúšťajúcej prírody.
Čo sa tu deje?
Nebezpečenstvá Blue Hole sú mnohovrstevné:
- Zlá viditeľnosť vchodu do oblúka: ak potápač minie vstup do tunela, nebezpečne klesá dole až k 120 metrovej hĺbke. Tam môže prísť k dusíkovej narkóze, prezývanej „martini efekt“. Spôsobuje dezorientáciu, eufóriu a chybné rozhodnutia – často smrteľné.
- Silné prúdy a dlhý tunel: potápač môže podceniť dĺžku oblúka aj energiu, ktorú musí vynaložiť proti prúdu. Výsledkom býva vyčerpanie kyslíka skôr, než sa dostane späť.
- Nebezpečný aj pre profíkov: Blue Hole už pripravila o život aj vysoko skúsených potápačov, ktorí mali špičkovú výbavu a výcvik.
Mrazivé svedectvo ženy, ktorá DVAKRÁT zomrela: Smrť NIE JE koniec! Lekári neverili vlastným ušiam
Napriek ponurej povesti sa počet návštev neznižuje a dobrodruhov stále láka jeho tajomná krása. A tak sa zdá, že Blue Hole si svoju temnú korunu najnebezpečnejšieho potápačského miesta na svete ponechá ešte dlho.