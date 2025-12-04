Pozor na nelegálnu zubársku prax! SKZL vytvorila overovací portál

BRATISLAVA - Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) upozorňuje na nelegálnu zubársku prax. Vytvorila preto portál overzubara.sk, na ktorom pacienti môžu zistiť, kto má oprávnenie poskytovať stomatologickú starostlivosť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval prezident SKZL Igor Moravčík.
„Je morálnou povinnosťou SKZL a zubných lekárov, aby chránili pacienta. Pacient má vedieť, kto ho ošetruje,“ povedal Moravčík. Pacienti by podľa neho mali byť ošetrovaní lekárom s príslušným vzdelaním. Zároveň upozornil pacientov, že nelegálna prax predstavuje vysoké riziko poškodenia zdravia alebo prehliadnutie zdravotného problému. V prípade nelegálnej praxe sa pacient nemá, kde sťažovať ani reklamovať prácu zubára, pretože nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. „Komora chce chrániť pacienta. Predovšetkým chceme, aby mali pacienti zdravé zuby a ošetrenie bolo kvalitné a bezpečné,“ povedal Moravčík.
Nelegálny výkon praxe
Nelegálny výkon praxe je podľa Moravčíka výkon praxe poskytovaný nejakou osobou, ktorá nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie zubného lekára, prípadne ak nemá špecializačné štúdium a poskytuje čelustnoortopedické ošetrenie alebo ošetrenie maxilofaciálnej chirurgii. „K tomuto je potrebné ďalšie vzdelanie po ukončení štúdia, ktoré trvá minimálne tri roky denného štúdia. Preto je dôležité, aby sa pacient vždy informoval na ambulancii, kto ho ošetruje,“ poznamenal prezident SKZL.
Ide o celosvetový problém
Tvrdí, že prípady nelegálnej praxe sa netýkajú len Slovenska, ide o celosvetový problém. Prácu zubára vykonávajú aj tí, ktorí ešte nemajú uznané vzdelanie z tretích krajín. Na Slovensku je podľa Moravčíka zo zahraničia registrovaných 500 zubných lekárov, asi polovica je z Ukrajiny. Dočasná stáž sa vykonáva pod priamym dohľadom zubného lekára. Ide o zákonnú podmienku. Stomatológovia na dočasných stážach musia byť registrovaní na ministerstve zdravotníctva. „Tu už my nemáme dosah. My sme v minulosti žiadali ministerstvo, aby boli vedení aj informatívne v registri pre pacientov,“ poznamenal Moravčík.
Na vytvorenom webe si môže pacient jednoducho skontrolovať, či príslušný zubár, ktorý ho ošetruje, je registrovaný v SKZL. „Iba takýto lekári môžu vykonávať činnosť,“ podotkol Moravčík. Registrovaní zubní lekári v SKZL sú podľa prezidenta zubnej komory zárukou toho, že spĺňajú všetky predpoklady na výkon svojho povolania. Činnosť stomatológa si pacient môže overiť aj v systéme eVÚC.