Je možné, že Apollo 11 nikdy nepristálo na Mesiaci? Miliardárka tvrdí, že to bolo celé NAFINGOVANÉ! NASA sa do nej pustila

LOS ANGELES – Kim Kardashian opäť prekvapila svet. V najnovšom rozhovore spochybnila jeden z najväčších úspechov ľudstva – pristátie na Mesiaci. Je možné, že má pravdu, alebo len naletela konšpiračným teóriám?
Kim Kardashian sa v najnovšom rozhovore postarala o poriadne prekvapenie. Tvrdí, že pristátie Američanov na Mesiaci v roku 1969 bolo sfalšované. „Na Mesiaci nie je gravitácia – prečo teda vlajka veje? A topánky, ktoré sú v múzeu, majú iný odtlačok než tie na fotografiách. A kde sú hviezdy?“ pýta sa hviezda reality šou.
Odborníci jej však rázne oponujú. Ako pre britský Daily Mail uviedol astronóm Dr. Greg Brown z Kráľovskej observatórií Greenwich, existujú tri zásadné dôkazy, ktoré potvrdzujú, že misia Apollo 11 bola skutočná: zariadenia, ktoré astronauti zanechali na Mesiaci, stovky kilogramov mesačných hornín a tisíce autentických fotografií.
Sú na Mesiaci stále zariadenia?
Keď Neil Armstrong a Buzz Aldrin pristáli na Mesiaci, nezanechali povrch neporušený. Každá misia NASA po sebe zanechala množstvo zariadení – od lunárnych modulov až po seizmometre a odrazové zrkadlá. Tieto predmety sú stále viditeľné. V roku 2011 ich zachytila sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, ktorá vytvorila najpodrobnejšie snímky Mesiaca v histórii. Na fotografiách sú dokonca vidieť stopy astronautov, ktoré zostali zachované v prachu, pretože na Mesiaci nie je vietor.
„Tieto zábery boli overené nezávisle po celom svete, nielen NASA,“ dodáva Dr. Brown. „Ak by to nestačilo, stále možno merať vzdialenosť Zeme a Mesiaca pomocou zrkadiel, ktoré tam astronauti nainštalovali. Práve tie dnes ukazujú, že Mesiac sa pomaly vzďaľuje od Zeme – približne rýchlosťou, akou rastú vaše nechty.“
Mesačné horniny skúmajú vedci dodnes
Astronauti si z Mesiaca neodniesli len zážitky, ale aj 382 kilogramov hornín a prachu. Vzorky boli rozoslané do laboratórií po celom svete – dokonca aj do Ruska a Číny, ktoré by určite neváhali pristátie spochybniť, keby mali dôvod.
Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci
Výskumy ukázali, že mesačné kamene obsahujú unikátne minerály a izotopy, ktoré sa na Zemi nenachádzajú. Ich zloženie potvrdzuje, že pochádzajú z iného telesa. Tieto vzorky sú dodnes základom našich poznatkov o Mesiaci a podporujú teóriu, že vznikol po zrážke mladšej Zeme s planétou veľkosti Marsu.
Naozaj to celé sfalšovali?
„V 60. rokoch jednoducho neexistovala technológia, ktorá by umožnila presvedčivo sfalšovať zábery z Mesiaca,“ hovorí Dr. Brown. Misia Apollo 11 zanechala viac než 8 000 fotografií, tisíce hodín videozáznamov a rádiovej komunikácie – všetky verejne dostupné. Nikdy sa nenašli dôkazy o manipulácii či falšovaní.
Okrem toho, Spojené štáty a Sovietsky zväz si v čase studenej vojny pozorne sledovali vesmírne misie navzájom. Keby USA podvádzali, Sovieti by to okamžite odhalili – no nikdy to nespochybnili. Na misiách pracovali desaťtisíce vedcov, inžinierov a technikov. Udržať takýto podvod v tajnosti viac než polstoročie by bolo prakticky nemožné.
Prečo vlajka veje?
Aj tieto „dôkazy“ Kim Kardashian odborníci ľahko vysvetľujú. Vlajka sa nepohybovala kvôli vetru, ale mala kovovú tyč, ktorá ju držala napnutú. Hviezdy na fotografiách nevidno, pretože kamery nevedia naraz zachytiť jasne osvetlený povrch aj slabé hviezdy. „Ak sa postavíte pod pouličné svetlo a skúsite odfotiť hviezdy, dopadnete podobne,“ vysvetľuje Dr. Brown.
Niečo sa deje vo vesmíre! Malé teleso medzi Saturnom a Uránom prekvapilo vedcov: TOTO ešte nikto nevidel
Dôkazy o skutočnom pristátí na Mesiaci sú dnes jednoznačné – fyzické, vizuálne aj vedecké. Napriek tomu, že sa teórie o „falošnom Mesiaci“ vracajú v pravidelných vlnách, odborníci sa zhodujú: Pristátie Apolla 11 bolo skutočné. Nie je dôvod pochybovať – stačí sa pozrieť na fakty, nie na celebrity.