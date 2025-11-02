Neuspokojil sa s rozprávkovou výhrou: Muž vyhral takmer 200 miliónov eur, teraz žaluje lotériu! Chce VIAC

KALIFORNIA - Vyhrať stovky miliónov dolárov v lotérii je sen, ktorý sa splní len málokomu. No čo, ak by vám po výhre napadlo, že vám patrí ešte viac? Presne to sa stalo v Kalifornii, kde jeden z milionárov neoslavuje svoje šťastie, ale sa s lotériou súdi. Tvrdí, že mal dostať dvojnásobnú výhru – no svoj druhý víťazný tiket vraj stratil.
V júni 2024 si Faramarz Lahijani z mesta Encino prevzal výhru v hodnote 181 miliónov eur, ktorú získal v hre Mega Millions. Šťastný tiket kúpil na čerpacej stanici na Ventura Boulevard. Lenže podľa jeho slov to nebol jediný tiket, ktorý si v ten deň zakúpil. Tvrdí, že mal ešte jeden – s rovnakými číslami – no ten sa mu stratil.
Skoro 200 miliónov eur mu nestačí
O niekoľko mesiacov neskôr sa rozhodol žalovať Kalifornskú lotériu. Tvrdí, že keďže včas predložil prvý víťazný tiket, mal by mať nárok na celý jackpot – teda takmer 362 miliónov eur. Žalobu podal 6. decembra, len pár hodín predtým, ako vypršala lehota na uplatnenie nároku na výhru z údajne strateného tiketu.
Podľa dokumentov, ktoré získal portál Patch, Lahijani argumentuje tým, že čísla 21, 26, 53, 66, 70 a zlatá Mega Ball 13 vybrali jeho deti a že tieto čísla používa už celé desaťročia. Preto považuje za pravdepodobné, že si omylom kúpil dva tikety s rovnakými číslami.
Čerpacia stanica, kde si kúpil tiket, sa už teší zo svojej odmeny
Znie to neuveriteľne, ale podľa hovorkyne kalifornskej lotérie Carolyn Becker sa podobné prípady už stali. Uviedla, že je možné, že niekto chcel skúsiť šťastie na dvoch radoch s rovnakými číslami, alebo že si dvaja ľudia kúpili identické kombinácie. „Hoci je to nezvyčajné, nie je to nemožné,“ dodala Becker.
Pravdepodobnosť výhry jackpotu v Mega Millions je 1 ku 302 miliónom, takže predstava, že by niekto vyhral dvakrát po sebe, je prakticky nereálna. Becker tiež pripomenula, že len legitímni výhercovia dokážu počas overovania odpovedať na kontrolné otázky – čo je spôsob, ako lotéria potvrdzuje, že výhru si nárokuje skutočný majiteľ tiketu. Zatiaľ čo Lahijani dúfa, že sa mu podarí získať dvojnásobnú výhru, čerpacia stanica, kde si kúpil tiket, sa už teší zo svojej odmeny. Za predaj výherných tiketov dostala províziu vo výške 1,75 milióna eur.