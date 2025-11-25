Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Lekári ho VAROVALI, dnes je fit ako nikdy predtým: Má 71 rokov, no vyzerá a žije ako tridsiatnik! TOTO mu zmenilo život

Nate Wilkins je v lepšej kondícii ako mnohí mladí ľudia.
Nate Wilkins je v lepšej kondícii ako mnohí mladí ľudia. (Zdroj: Instagram/agelessworkout_method)
USA - Američan Nate Wilkins tvrdí, že sa cíti v lepšej kondícii ako mnohí mladí ľudia. Po vážnej zdravotnej komplikácii, ktorú prekonal v päťdesiatke, radikálne zmenil životný štýl. Dnes inšpiruje ostatných, aby nevnímali starnutie ako brzdu, ale ako príležitosť k silnejšiemu, vedomejšiemu a zdravšiemu životu.

Sedemdesiatjedenročný Nate Wilkins začína každé ráno štvorkrokovým rituálom: naťahovanie, dýchanie, pohyb a reflexia. Je to niečo, čo si osvojil pred zhruba dvadsiatimi rokmi po veľkom zdravotnom „budíčku“. Následnú zmenu naštartoval ako neskorú kariéru v oblasti pro-aging a tréningu dlhovekosti, kde pomáha tým, ktorým bolo povedané, že sú príliš starí na to, aby začali odznova. „Starnutie neznamená, že je čas spomaliť,“ uviedol pre What’s The Jam.

Skutočná premena nastala až v päťdesiatke

„Keď poviem ľuďom koľko mám rokov, väčšinou sú dosť prekvapení. Reagujú: ‚To nie je možné!‘ alebo ‚Klamete!‘ Vždy ma to pobaví. Je skvelé ukázať, čo je možné, keď sa o seba staráte. Nesnažím sa vyzerať mladý, ale žijem naplno a užitočne. Cítim sa zdravší a viac fit ako som bol v dvadsiatke, či tridsiatke. Som viac uvedomelý  a vďačný. A zotavujem sa rýchlejšie. Nestarnem, ale zlepšujem sa.“ Nate, pôvodom z Miami na Floride, vyrastal ako aktívny športovec.

Ale až keď vstúpil v tridsiatke do námorníctva, začal seriózne trénovať trikrát týždenne a objavil hlbší zmysel a disciplínu v tréningu. Avšak napriek kariérnym úspechom, narazil v päťdesiatke fyzicky aj emocionálne na stenu a práve vtedy sa začala jeho skutočná premena.

Chce pomáhať aj ostatným

Prísne varovanie od doktora týkajúce sa srdca a prostaty ho prinútilo prevziať plnú zodpovednosť za svoju budúcnosť. „Stres si vybral svoju daň. Uvedomil som si, že ak niečo nezmením, možno tu nebudem, aby som si mohol užiť svoj úspech. To bol môj zlomový moment, upratal som si návyky, začal sa hýbať so zámerom a vybudoval si životný štýl zameraný na dlhovekosť.“ Tento posun ho inšpiroval pomáhať aj ostatným. Stal sa osobným trénerom a teraz vedie ľudí k tomu, aby predefinovali starnutie ako obdobie sily, spojenia a obnovy.

Má 76 rokov, no telo 25-ročnej! Lekári sú v šoku z bežkyne, ktorá popiera starnutie: Ako je to možné? Prečítajte si tiež

Má 76 rokov, no telo 25-ročnej! Lekári sú v šoku z bežkyne, ktorá popiera starnutie: Ako je to možné?

Tajomstvo večnej mladosti

A aké je jeho tajomstvo večnej mladosti? „Nedržím diétu. Mám stravovací plán založený na tom, ako sa chcem každý deň cítiť a fungovať. Ráno začínam šálkou horúcej vody s citrónom a potom si dám malú porciu proteínu, aby som nakopol telo. Po tréningu zjem štyri varené vajcia a zmes ovocia, potom sa vrátim k proteínu v kombinácii so sacharidmi. Neskôr počas dňa si dám malé jedlo a večer opäť proteín. A úprimne: ak mám príležitosť dať si pivo alebo kokteil, neodmietnem. Stále viac smerujem k tomu, že do jedálnička zaraďujem rastlinné potraviny. Dodržiavam  to, čo pre mňa funguje a nie diétu. Moja filozofia je pro-aging. Priprav svoje telo dnes na budúcnosť, ktorú chceš zajtra. Nikdy nie je neskoro začať. A samotná chôdza nestačí, lebo ide o silu, skutočné jedlo a pohyb so zámerom. Tvoje najlepšie roky nie sú za tebou, sú základom pre to, čo príde,“ uzavrel Nate.

