Myslíte si, že ste rodený MATEMATIK? Úloha zo základnej školy ZMIATLA internet: Dokážete ju vyriešiť?

LONDÝN - Myslíte si, že ste máte matematiku v malíčku? Táto na prvý pohľad banálna úloha zmiatla prekvapivo veľa ľudí. Ak ste si mysleli, že je príliš jednoduchá, určite sa mýlite! Skúste ju najprv vyriešiť sami a až potom pokračujte v čítaní.
Na internete sa pravidelne objavujú matematické hádanky, no niektoré dokážu poriadne potrápiť aj tých, ktorí si veria. Ako píše na svojom webe denník Daily Mail, presne to je prípad rovnice, ktorú zverejnil používateľ @BholanathDutta — človek, ktorý rád testuje mozgové závity ostatných. Zadanie vyzerá nevinne:
20 - 4 × 3 + 12 = ?
Znie to ako úplne obyčajný príklad zo základnej školy, ale mnohí ľudia sa na ňom napriek tomu zasekli. Dôvod je jednoduchý: väčšina z nás automaticky začne rátať zľava doprava, namiesto toho, aby sme si spomenuli na poradie operácií — známe pravidlo PEMDAS. No čo, poznáte správnu odpoveď?