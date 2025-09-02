Tajomstvo nevery odhalené: Muži v TÝCHTO profesiách podvádzajú častejšie! Patrí medzi nich aj váš?

NEW YORK - Nevera nemusí byť len o vášni či slabom charaktere. Nový výskum odhaľuje, že o tom, kto má väčšie sklony podvádzať, môže napovedať už samotné povolanie – alebo jeho absencia. Ukázalo sa, že pri určitých mužoch je riziko nevery omnoho vyššie než pri iných. A čo je na tom najpikantnejšie? Ženy vykazujú presne opačný trend.
Nový výskum naznačuje, že nevera nie je len otázkou povahy, či temperamentu ale súvisí aj s povolaním alebo nezamestnanosťou. Tendenciu podvádzať svoje partnerky majú najmä muži na vrcholových pozíciách, ako aj tí, ktorí prácu nemajú. Zaujímavosťou je, že u žien je trend presne opačný, informuje New York Post.
Podľa výsledkov nového výskumu Inštitútu pre rodinné štúdie, majú muži na vysokých pozíciách, čiže generálni riaditelia, chirurgovia a lekári, väčšiu pravdepodobnosť, že budú podvádzať svoje partnerky v porovnaní s ostatnými. Autorka Wendy Wangová skúmala pracovné údaje z General Social Survey a dospela k záveru, že 18 percent mužov v týchto top pozíciách bolo vo svojom manželstve neverných.
Na druhej strane, aj nezamestnaní muži vo veku od 25 do 54 rokov, majú vyššiu pravdepodobnosť mimomanželského sexu, keďže približne každý piaty už niekedy svoju partnerku podviedol. Výsledky potvrdili, že muži bez práce alebo tí, ktorí sú finančne závislí od svojich manželiek, sa často cítia menejcenní a neistí. Tieto faktory ich vedú k tomu, že hľadajú naplnenie inde a preto sú často neverní. Aj keď sú veľmi kritizovaní za to, že vyhľadávajú vzťahy mimo manželstva, pravdou je, že ani ženy nie sú voči nevere imúnne. Wangová zistila, že k podvádzaniu partnera sa priznalo 14 percent žien. Rozdiel medzi pohlaviami je však v tom, že 21 percent žien so zamestnaním nižšej kategórie podvádza častejšie v porovnaní s deviatimi percentami, ktoré pracujú na vyšších pozíciách. Je to teda presne opačný trend ako u mužov.
Aké signály treba sledovať, aby ste odhalili u partnera neveru?
Našťastie, profesionálna „lovkyňa neverníkov“ Madeline Smithová vysvetlila, aké signály treba sledovať, aby ste odhalili neveru partnera, a najmä muža. Spozornieť by ste mali už vtedy, keď skrýva svoj telefón pri trávení voľného času s partnerkou. „Keď ste na večeri alebo len doma na gauči pri televízii, necháva váš muž telefón displejom hore alebo dole?“ pýta sa v stĺpčeku pre Daily Mail. „Môže sa to zdať banálne, ale položte si otázku: Čo by sa tam mohlo objaviť, čo nechce, aby niekto videl? Myslím si, že je nezmysel, keď ľudia tvrdia, že telefóny by mali byť úplne súkromné,“ pokračovala. „Na internete môžete byť kýmkoľvek (verte mi, viem, o čom hovorím) a je normálne, že váš partner sa môže cítiť neistý kvôli vašim online aktivitám.“
Dráma pri bazéne: Turistka na Tenerife slovne napadla dovolenkárov! Všetko pre ukradnuté ležadlo
Ďalším náznakom nevery je nezverejňovanie spoločných fotografií na sociálnych sieťach. „Moja tehotná klientka okamžite spozornela, keď na jeho profile na Instagrame nebolo ani jediné foto, na ktorom by bola," povedala Smithová. „Aj keby tvrdil, že na sociálne siete nič nepridáva, mali by ste byť aspoň na jeho profilovej fotke. Partner by mal byť na vás hrdý a chcieť vás ukázať svetu. Ak to nerobí, je to signál nedostatku záväzku.“ A pokiaľ nechce zdieľať svoju polohu, tak je čas baliť kufre.
Neverníci si vždy nájdu výhovorku
„V dnešnej dobe je normálne, že máte svojich blízkych pridaných v aplikáciách na zdieľanie polohy,“ poznamenala odborníčka. „Jedným z častých varovných signálov je veta: „Poloha môjho manžela sa vždy vypne bez vysvetlenia.“ Smithová so znechutením v hlase doplnila, že si neverníci vždy „vymyslia nejakú výhovorku, prečo nechcú zdieľať svoju polohu, ale zároveň trvajú na tom, aby ich priateľka zdieľala tú svoju.“