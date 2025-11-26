Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Sušenie bielizne v interiéri môže trvať celé hodiny a často spôsobuje zatuchnutý zápach. K rýchlejšiemu schnutiu pritom stačí jediná zmena. Viete aká?
Na jeseň a v zime nemáme veľa možností na sušenie bielizne a oblečenia, preto vešiame mokré kusy na sušiak. Keď však oblečenie schne pridlho, môže zatuchnuto páchnuť. Našťastie odborníci zverejnili jednoduchý postup, ktorý proces zrýchli. Podľa Good Housekeeping spočíva v tom, ako oblečenie vešiate. Väčšina ľudí sa zameriava na miesto, kde sušiak stojí, na otáčky pri odstreďovaní či na nastavenia sušičky, no spôsob, akým sú jednotlivé kusy uložené počas sušenia, je rovnako dôležitý.
Čo určite nerobiť?
Oblečenie a bielizeň by ste mali vždy dôkladne rozložiť, čiže neprekladať mokré kusy cez tyče a neukladať viac kusov na jedno miesto. Potom je prúdenie vzduchu medzi tkaninami intenzívnejšie, skráti sa čas sušenia a zabránite tvorbe zatuchnutého zápachu. Odborníci zároveň odporúčajú skontrolovať skryté veci, ktoré môžu byť napríklad zrolované vo vnútri paplónových obliečok. Tento bežný omyl dokáže zadržiavať vlhkosť a sušenie ešte viac spomaliť. Jedným z riešení je zapnúť obliečky na gombíky, či zips ešte pred praním, aby sa do nich nič nedostalo.
Nižšie alebo vyššie otáčky pri odstreďovaním?
Ak máte veľa bielizne, experti upozorňujú, aby ste nepreťažovali práčku. Natlačenie príliš veľkého množstva do jedného cyklu môže spôsobiť, že oblečenie bude vlhkejšie a viac pokrčené, čo komplikuje sušenie. Pri sušení na sušiaku tiež odporúčajú použiť o niečo nižšie otáčky odstreďovania. Kým vysoké otáčky sú vhodné pre sušičky, pri sušení na vzduchu môžu zanechať hlboké záhyby, čo vyžaduje dlhšie žehlenie. Pomáha aj to, keď po opraní bielizeň narovnáte, aby sa nadvihli vlákna a zmenšili záhyby.
Za zváženie stojí aj kúpa vyhrievaného sušiaka, najmä ak máte doma nižšie teploty. Často spotrebuje menej energie ako kúrenie alebo sušička. Ak predsa používate sušičku, nemala by byť v chladnej garáži. Tieto spotrebiče pracujú lepšie v teplých, suchých miestnostiach a najlepšie fungujú, keď nie sú preplnené. Pokiaľ má váš model senzor vlhkosti, používajte ho. Automaticky upraví čas sušenia podľa úrovne vlhkosti a pomôže predísť presušeniu alebo poškodeniu.