Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová!

LONDÝN - Nepríjemný zatuchnutý zápach z čerstvo vypratého oblečenia nemusí byť vinou pracieho prášku či aviváže, ale plesne, ktorá sa často tvorí v práčke. Dobrou správou je, že jej rastu sa dá ľahko predísť – stačí tento jednoduchý čin a vaša práčka bude ako nová.
Podľa odborníčky Kendry Cosenzovej z Heritage Park Laundry väčšina ľudí robí chybu, keď dvierka okamžite zatvorí. Takto sa vo vnútri udržiava vlhkosť a teplo, čo vytvára ideálne podmienky pre plesne aj baktérie. Ak však práčku necháte aspoň hodinu vyvetrať, vlhkosť sa odparí a plesni sa v nej nedarí.
Ako sa zbaviť plesne, ak už vznikla
Prevencia je jednoduchšia než odstraňovanie, no aj s plesňou sa dá ľahko zatočiť, radí britský Express. Najrizikovejším miestom sú gumené tesnenia okolo dvierok, kde sa vlhkosť zachytáva najviac. Stačí ich pretrieť handričkou namočenou v bielom octe. Ten má prirodzene antibakteriálne účinky a spóry plesní zlikviduje.
Potom nasypte trochu sódy bikarbóny priamo do bubna a pustite prázdny prací cyklus na vyššej teplote. Sóda, známa ako univerzálny čistiaci prostriedok, rozpúšťa mastnotu aj zvyšky pracieho prostriedku. Ak sa pleseň stále objavuje, môžete spustiť ďalší horúci cyklus s bielym octom priamo v zásuvke na prací prostriedok. Dôležité je nepoužívať ocot a sódu bikarbónu naraz – ich chemická reakcia síce vytvorí veľa bubliniek, no neutralizuje ich čistiacu silu. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete vždy len jeden z týchto prostriedkov samostatne.