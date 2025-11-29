Vtipná krádež maškrty: VIDEO Drzá čajka vytrhla koláč malému Arlovi priamo z rúk!

ANGLICKO - V byte mladej rodiny v anglickom meste Hastings sa odohral úsmevný incident, keď im cez otvorené okno vletela čajka a jediným rýchlym úderom zobáka vytrhla dvojročnému Arlovi koláč z rúk. Šokovaná mama všetko zdokumentovala na video a tvrdí, že o dotyčnom vtákovi si predtým mysleli, že je ich priateľ.
Syn Katie Jonesovej (28), Arlo prišiel o svoj koláčik po tom, ako do ich bytu vletela čajka. Operenec nebol v tejto domácnosti nijaký nováčik, predtým ju už niekoľkokrát navštívil a dokonca mu dali meno Steve. Tento raz však nebol veľmi zdvorilý, pretože dvojročnému chlapčekovi vytrhol z ruky koláčik.
Zrazu bol koláč fuč
„Ani jeden z nás nečakal, že takto vletí cez okno,“ povedala Katie pre What’s The Jam, ktorá okamih zdokumentovala. Na záberoch tak vidieť ako sa čajka vrhá cez otvorené okno a vytrháva Arlovi koláč z rúk. „Arlo mu jedlo neponúkal, on zvyčajne len rád ukazuje ‘Stevovi’, čo práve je. Najprv si nebol istý, ale potom mu chcel dať aj zvyšok svojho jedla. Musela som zavrieť okno. Steve nás navštevoval od dňa, keď sme sa nasťahovali. Myslím si, že predchádzajúci majitelia ho kŕmili, pretože počas servírovania jedla stále ťukal na okno. Odkedy sa ochladilo, veľmi sme ho nevideli. Všetci vieme, že čajky zjedia všetko, takže jednoducho využil príležitosť.“