Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Vtipná krádež maškrty: VIDEO Drzá čajka vytrhla koláč malému Arlovi priamo z rúk!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

ANGLICKO - V byte mladej rodiny v anglickom meste Hastings sa odohral úsmevný incident, keď im cez otvorené okno vletela čajka a jediným rýchlym úderom zobáka vytrhla dvojročnému Arlovi koláč z rúk. Šokovaná mama všetko zdokumentovala na video a tvrdí, že o dotyčnom vtákovi si predtým mysleli, že je ich priateľ.

Syn Katie Jonesovej (28), Arlo prišiel o svoj koláčik po tom, ako do ich bytu vletela čajka. Operenec nebol v tejto domácnosti nijaký nováčik, predtým ju už niekoľkokrát navštívil a dokonca mu dali meno Steve. Tento raz však nebol veľmi zdvorilý, pretože dvojročnému chlapčekovi vytrhol z ruky koláčik.

@katieandm0rgs Not sure he expected that to happen, neither did I 🤣 #seagull #toddlerlife #foryou #fyp ♬ Funny - Gold-Tiger

Zrazu bol koláč fuč

„Ani jeden z nás nečakal, že takto vletí cez okno,“ povedala Katie pre What’s The Jam, ktorá okamih zdokumentovala. Na záberoch tak vidieť ako sa čajka vrhá cez otvorené okno a vytrháva Arlovi koláč z rúk. „Arlo mu jedlo neponúkal, on zvyčajne len rád ukazuje ‘Stevovi’, čo práve je. Najprv si nebol istý, ale potom mu chcel dať aj zvyšok svojho jedla. Musela som zavrieť okno. Steve nás navštevoval od dňa, keď sme sa nasťahovali. Myslím si, že predchádzajúci majitelia ho kŕmili, pretože počas servírovania jedla stále ťukal na okno. Odkedy sa ochladilo, veľmi sme ho nevideli. Všetci vieme, že čajky zjedia všetko, takže jednoducho využil príležitosť.“

Viac o téme: KoláčDieťaČajkaAnglickoKrádež
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Japonci vytiahli zbraň, akú
Japonci vytiahli zbraň, akú svet nevidel: Na medvede nasadili DRONY so psím štekotom! VIDEO z testovania desí aj ľudí
Zaujímavosti
Tekutá myrha z ikony
NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK
Zaujímavosti
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň!
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!
Zaujímavosti
Dvaja pasažieri sa rozbehli
ŠIALENÉ zábery z letiska: VIDEO Dvaja pasažieri chceli STOPNÚŤ lietadlo priamo na runwayi! PILOT zostal paralyzovaný
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí
Otvorenie Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí
Správy
Rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí
Rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí
Správy
Paralympioničkou 30-ročia sa stala reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová
Paralympioničkou 30-ročia sa stala reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová
Zimné športy

Domáce správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Meteorológovia vydávajú výstrahu pred
Meteorológovia vydávajú výstrahu pred povodňou: Platí pre TIETO okresy
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda na východe: O život prišli dvaja ľudia! Na mieste zasahuje polícia
Domáce
Víkendová uzávera D1 pri Bratislave: Polícia varuje vodičov pred dopravnými obmedzeniami MAPA
Víkendová uzávera D1 pri Bratislave: Polícia varuje vodičov pred dopravnými obmedzeniami MAPA
Bratislava

Zahraničné

Streľba v Kolíne: Dvaja
Streľba v Kolíne: Dvaja muži sú vážne zranení, páchateľa polícia zadržala
Zahraničné
Prívalové dažde spôsobené cyklónom
Prívalové dažde spôsobené cyklónom Ditwah si vyžiadali najmenej 123 obetí: Ďalších 130 ľudí je naďalej nezvestných
Zahraničné
Spojené štáty okamžite sprísňujú
Spojené štáty okamžite sprísňujú imigračnú politiku: Prestali vydávať víza, stopli udeľovanie azylu
Zahraničné
Nová éra digitálnych peňazí:
Nová éra digitálnych peňazí: Európa chystá digitálne euro, zmení spôsob, ako platíme a sporíme
Domáce

Prominenti

Spevák Elton John.
Nevidí skoro vôbec nič! Bolestivé slová Eltona Johna... Spolieha sa len na jediné
Domáci prominenti
Počasie (STVR)
Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka
Domáci prominenti
Laura Vizváryová
Kollárova Laura OPÄŤ ŠOKUJE: Materskú dovolenku by som SKRÁTILA... A toto by som ZAKÁZALA!
Domáci prominenti
Ktorá hviezda je staršia?
Tvárou v tvár času! KVÍZ: Uhádnete, ktorá hviezda je staršia? Pozor, bude to ťažké...
Prominenti

Zaujímavosti

Vtipná krádež maškrty: VIDEO
Vtipná krádež maškrty: VIDEO Drzá čajka vytrhla koláč malému Arlovi priamo z rúk!
Zaujímavosti
Najdetailnejšia MAPA MOZGU v
Najdetailnejšia MAPA MOZGU v histórii: Vedci odhalili simuláciu, ktorá vyráža dych! TAKTO funguje váš mozog
Zaujímavosti
Dvaja pasažieri sa rozbehli
ŠIALENÉ zábery z letiska: VIDEO Dvaja pasažieri chceli STOPNÚŤ lietadlo priamo na runwayi! PILOT zostal paralyzovaný
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Tento „nevinný“ zlozvyk môže viesť k únikom moču a oslabeniu panvového dna
vysetrenie.sk

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk

Ekonomika

22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené dezerty

Šport

VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
Bojové športy
Petra Vlhová by jej vedela rozprávať: Svet lyžovania sa dozvedel ďalšiu veľmi zlú správu
Petra Vlhová by jej vedela rozprávať: Svet lyžovania sa dozvedel ďalšiu veľmi zlú správu
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
Zostrihy NHL
VIDEO Vlci v kríze: Neuveriteľné, čo im Nitra vyviedla počas 5-minútového oslabenia
VIDEO Vlci v kríze: Neuveriteľné, čo im Nitra vyviedla počas 5-minútového oslabenia
Tipsport liga

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu

Technológie

EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Bezpečnosť
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Umelá inteligencia
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Armádne technológie
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
Správy

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Slovenské celebrity
Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda na východe: O život prišli dvaja ľudia! Na mieste zasahuje polícia
Hrozný nález v Nitre:
Domáce
Hrozný nález v Nitre: Na schodoch pred bytovkou našli mŕtve telo!
Nová éra digitálnych peňazí:
Domáce
Nová éra digitálnych peňazí: Európa chystá digitálne euro, zmení spôsob, ako platíme a sporíme
Ilustračné foto
Domáce
Prelomový verdikt Súdneho dvora EÚ: Slovensko zrejme bude musieť uznávať manželstvá rovnakého pohlavia

Ďalšie zo Zoznamu