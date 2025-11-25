Len pre NAJMÚDREJŠÍCH: Ak zvládnete TÚTO úlohu, možno patríte na Oxford! Vyriešite logickú záhadu, ktorá trápi aj GÉNIOV?

VEĽKÁ BRITÁNIA - Myslíte si, že máte bystrú myseľ a logické myslenie na úrovni najlepších študentov sveta? Na prestížnych univerzitách, ako sú Cambridge či Oxford, sa na prijímačkách objavujú logické úlohy, ktoré dokážu potrápiť aj tých najšikovnejších. Zvládnete ich?
Logické úlohy patria medzi obľúbené spôsoby, ako preveriť schopnosť rýchlo uvažovať, dedukovať a analyzovať situácie. A práve na prijímacích pohovoroch na prestížne britské univerzity, akými sú Cambridge či Oxford, sa takéto hádanky objavujú pravidelne, informuje na svojom portáli The Guardian. Jedna z nich – známa úloha o farebných klobúkoch – sa dokonca v Oxfordskom teste vyskytla v piatich rôznych variáciách, ktoré dokonale preveria logické myslenie uchádzačov.
Ak máte radi výzvy, ste na správnom mieste. Dokázali by ste uspieť tam, kde sa ročne dostane len zlomok najlepších študentov z celého sveta? Vyskúšajte si, ako by ste obstáli. Na konci článku nájdete riešenia všetkých piatich variácií.
Znenie úlohy:
Alice, Bob a Charlie sú v logike veľmi dobrí a vždy hovoria len pravdu. Učiteľ si ich postaví do radu v rovnakom poradí (Alice, Bob a Charlie) tak, že Alice vidí pred sebou Boba aj Charlieho, Bob vidí pred sebou Charlieho a Charlie pred sebou nevidí vôbec nikoho.
V nasledujúcich piatich úlohách bude učiteľ týmto trom žiakom na hlavu dávať klobúky červenej alebo modrej farby. Vašou úlohou je s pomocou výrokov týchto troch správne odpovedať na otázku.
Úloha č. 1
Učiteľ rozdá žiakom klobúky a hovorí: „Každý z vás má na hlave červený, alebo modrý klobúk. Klobúk aspoň jedného z vás je červený.“ Na to Alice povie: „Viem, akej farby je môj klobúk.“
Otázka: Akú farbu má klobúk každého zo žiakov (Alice, Charlie, Bob)?
Úloha č. 2
Učiteľ opäť rozdá žiakom klobúky a hovorí: „Každý z vás má na hlave červený, alebo modrý klobúk. Klobúk aspoň jedného z vás je červený.“ Alice povie: „Neviem, akej farby je môj klobúk.“ Bob povie: „Ani ja neviem, akej farby je môj klobúk.“
Otázka: Aký klobúk má na hlave Charlie?
Úloha č. 3
Učiteľ rozdá žiakom klobúky po tretíkrát a hovorí: „Každý z vás má na hlave červený, alebo modrý klobúk. Aspoň jeden z vás má modrý klobúk a aspoň jeden má červený klobúk.“ Alice hneď hovorí: „Viem, akej farby je môj klobúk.“ Bob na to: „Ja mám červený klobúk.“
Otázka: Akú farbu má klobúk každého zo žiakov (Alice, Charlie, Bob)?
Úloha č. 4
Učiteľ rozdá žiakom klobúky po štvrtýkrát a hovorí: „Každý z vás má na hlave červený, alebo modrý klobúk. Aspoň jeden z vás má modrý klobúk a aspoň jeden má červený klobúk.“ Alice povie: „Neviem, akej farby je môj klobúk.“ Bob zareaguje: „Ja mám červený klobúk.“
Otázka: Akú farbu má Charlieho klobúk?
Úloha č. 5
Učiteľ rozdá žiakom klobúky naposledy a povie: „Každý z vás má na hlave červený, alebo modrý klobúk. Dvaja z vás, ktorí stoja vedľa seba, majú červené klobúky.“ Alice po chvíli povie: „Neviem, akej farby je môj klobúk.“
Otázka: Akú farbu má Charlieho klobúk?
Ak budete pokračovať v čítaní článku, dozviete sa správnu odpoveď.