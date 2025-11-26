NAJVÄČŠÍ časový skok v dejinách: Prečo v októbri TOHTO ROKA zmizlo 10 dní? Pravdu pozná len história

VEĽKÁ BRITÁNIA - Ak sa na telefóne preklikáte späť do októbra 1582, zistíte, že dni od 5. do 14. októbra jednoducho neexistujú. Nie je to chyba. Tieto dni sa skutočne nikdy nestali.
Používatelia sociálnych sietí si všimli zvláštny detail v kalendároch, október 1582 preskočí priamo zo 4. na 15. október. A hoci to vyzerá ako bug alebo skrytý žart, realita je omnoho zaujímavejšia. Ľudia v tom roku doslova išli spať 4. októbra a zobudili sa 15. októbra. Dôvod? Revolučná zmena v tom, ako počítame čas, informuje IFL Science.
Kde sa stratilo 10 dní?
V roku 1582 katolícka cirkev prešla z juliánskeho kalendára (zavedeného Júliom Cézarom v roku 45 pred n. l.) na moderný gregoriánsky kalendár, ktorý používame dodnes. Rozdiel medzi nimi bol na prvý pohľad malý — oba majú 12 mesiacov a rovnaký počet dní. Avšak kľúčový problém sa skrýval v tom, kedy pripadali priestupné roky.
- Juliánsky kalendár: každý 4. rok priestupný
- Gregoriánsky kalendár: každý 4. rok priestupný, okrem rokov deliteľných 100, ak nie sú deliteľné 400
Táto malá zmena bola však pre cirkev obrovský problém. Kvôli odchýlkam sa jarná rovnodennosť postupne posúvala dozadu. V 16. storočí už nesedela o celých 10 dní, čo narušovalo určenie dátumu Veľkej noci. A tak pápež Gregor XIII. nariadil „časovú korekciu“ — svet musel vynechať 10 dní, aby sa rovnodennosť opäť dostala na správne miesto.
Prečo práve október?
Október bol vybraný preto, že v tom období neboli žiadne významné cirkevné sviatky. A tak 4. októbra prebehla posledná omša podľa starého kalendára, po ktorom svet preskočil rovno na 15. október 1582. Preto dnes väčšina digitálnych kalendárov tento skok kopíruje.
Zaujímavosťou je, že prijatie gregoriánskeho kalendára trvalo po svete stáročia.
- Aljaška prešla na nový kalendár až v roku 1867, keď prešla z Ruska pod USA.
- Rusko používalo juliánsky kalendár až do roku 1918.
- Niektoré ortodoxné cirkvi ho dodnes nepoužívajú.
Keď Aljaška v roku 1867 prechádzala na americký systém, musela preskočiť dokonca ešte viac dní, aby sa časovo zarovnala. Aj keď 16. storočie nemalo telefóny, moderné kalendáre sú nastavené tak, aby historicky verne zobrazovali prechod na gregoriánsky kalendár. Preto ten „časový skok“ vidíme aj dnes.